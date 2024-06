Euro 2024, Germania-Scozia 5-1: tedeschi aprono con cinquina

(Adnkronos) –La Germania travolge la Scozia per 5-1 oggi a Monaco di Baviera nel match che apre Euro 2024. Nella sfida valida per il Gruppo A, i tedeschi padroni di casa debuttano con una prestazione perfetta. La Germania domina dall'inizio alla fine in un match senza storia.La Mannschaft del ct Nagelsmann sblocca il risultato al 10' con Wirtz. Il talento del Leverkusen dal limite dell'area batte il portiere Gunn per l'1-0 a coronamento di un'azione avviata da un lancio illuminante di Kroos, autentico signore del centrocampo con una prova ai limiti della perfezione: nemmeno un passaggio sbagliato per il fuoriclasse. La Germania non alza il piede dall'acceleratore e concede il bis al 19' con un altro baby straordinario. Un'azione manovrata, con l'altruismo di Havertz in versione assist-man, consente a Musiala di calciare dal cuore dell'area: botta secca sotto la traversa, 2-0. La Scozia non c'è e alza bandiera bianca definitivamente prima del riposo. Porteous prova a staccare una gamba a Gundogan con un intervento killer a piedi uniti. L'arbitro Turpin incredibilmente non si accorge del fallo plateale, il Var lo richiama in maniera provvidenziale: rigore e espulsione di Porteous. Havertz non sbaglia dal dischetto, 3-0 e game over al 44'. Il secondo tempo è un'appendice superflua, che consente a Nagelsmann di ruotare uomini e provare soluzioni. Dalla panchina entra Fullkrug, centravanti classico de Borussia Dortmund, che si fa apprezzare immediatamente. Stop e destro terrificante all'incrocio, 4-0 al 68'. Prima dei titoli di coda, gol della bandiera per la Scozia all'87. Fa tutto la Germania anche in questo caso: la deviazione di Rudiger beffa Neuer, autorete e 4-1. Tutto finito? No. C'è anche il recupero e al 92' la Germania completa la cinquina. Merito di Emre Can, destro preciso da 20 metri e 5-1. [email protected] (Web Info)