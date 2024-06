ESCLUSIVA, Salvatore Aronica: “Cammino tortuoso dell’Italia, mi aspettavo qualcosa in più dagli Azzurri. Di Lorenzo resterà al Napoli, Kvara irriconoscente”

Salvatore Aronica ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex giocatore, che vanta l’esperienza in Serie A con le maglie di Messina, Reggina, Palermo e Napoli, in quest’Italia nei gironi di Euro 2024 e ha detto la sua sui “casi” Di Lorenzo e Kvaratskhelia. ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex giocatore, che vanta l’esperienza in Serie A con le maglie di Messina, Reggina, Palermo e Napoli, in quest’ intervista ha trattato, tra i tanti temi, il percorso dell’nei gironi di Euro 2024 e ha detto la sua sui “casi”

L’Italia, pareggiando al 97′ contro la Croazia, ha strappato il pass per gli ottavi di finale: qual è il tuo commento sul cammino degli azzurri nella fase a gironi?

“L’andamento dell’Italia è stato sicuramente altalenante. Dopo la vittoria iniziale, c’è stata la brutta sconfitta contro la Spagna e il pareggio rocambolesco al 97′ contro la Croazia. Il cammino finora è stato tortuoso, la Nazionale ha fatto fatica, mi aspettavo qualcosina in più dagli azzurri di Luciano Spalletti. L’importante è che sia stato centrato l’obiettivo minimo del passaggio del turno. Dagli ottavi di finale la strada sarà tutta in salita. L’Italia dovrà invertire la tendenza se vuole arrivare fino in fondo”.