Esce Diari di Cineclub n. 129 | Luglio 2024. E’ online e gratuito

Cannes 2024: cambiare tutto perchè nulla cambi. Àngel Quintana;

Filippo Maria De Sanctis e l’educazione cinematografica nei Circoli del Cinema. Damiano Felini;

Messatores. Natalino Piras;

La traduttrice di Shubbek Lubbek: Un bel fumetto resta tale, indi­pendentemente dalla parte di mondo da cui arriva. Ali Raffaele Matar;

Il commissario (1962). Antonio Falcone;

Scene da un matrimonio (capolavoro) tra musica e cinema. Lorenzo Pierazzi;

Un cielo grande come il cinema. Stefano Beccastrini;

Matti da slegare. Roberto Lasagna;

Fort navajo: la prima avventura di Blueberry. Davide Deidda;

Libro, moschetto e cinepresa. Il cinema fascista. Pierfranco Bianchetti;

Eleonora Duse. Una celebrazione che ci fa rileggere il teatro moderno. A cento anni dalla scomparsa. Pierfranco Bruni;

Abbiamo ricevuto:

Elio Petri. Giacobbe o elaborazione di un’ossessione. A cura di Roberto Chiesi e Alfredo Rossi ;

e ; La Magnifica Ossessione. Il cinema di Salvatore Piscicelli. A cura di Alberto Castellano;

Con le sue labbra le suggella le labbra spiranti. Pierfranco Bruni;

Pessoa – Since I’ve been me di Robert Wilson. Andrea Verga;

Cinemulinu 2024. Sonia Roberti;

Il personaggio del mese: Stanley Kubrick. Barbara Taglioni;

Émile Zola, il polemista, il teorico, lo scrittore. Fabio Massimo Penna;

Ripartire dopo l’alluvione: il nuovo progetto della Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio. Francesca Palareti;

Poetiche. Vivere. Vasco Rossi;

Eleonora Duse – Sul palcoscenico del tempo. Carmen De Stasio;

Eleonora Duse e la vicenda piuttosto complicata di Cenere. Nino Genovese;

Il Rifiuto del Rifuto. Nicola Santagostino;

Eleonora Duse, mito contemporaneo. Giuseppe Barbanti;

Essere John Malkovich (1999), di S. Jonze. Demetrio Nunnari;

Elvira Quintana. Virgilio Zanolla;

La creatività lessicale di Gabriele D’Annunzio. Maria Rosaria Perilli;

Sandy Skoglund: the living room. Moreno Diana;

Ironia e affabulazione, il cinema irriverente di Sacha Guitry. Giovanni Verga;

Il cinema della Svizzera. Le Alpi al cinema. Leonardo Dini;

La memoria di ieri e oggi: articoli ritrovati:

II primo film italiano sul risveglio dell’Africa. Mino Argentieri;

Si gira nei musei col permesso di Gonella. Umberto Barbaro;

Arte al popolo:

Adieu (1892) di Alfred Guillou. DdC;

DdCR | Diari di Cineclub Radio. A cura di Nicola De Carlo;

La televisione del nulla e dell’isteria (LXXXIV). DdC;

Omaggio:

La via lattea (1969) di Luis Buñuel. DdC;

La copertina del n. 129 “Oggi voglio stare spento. Buone ferie” (Luglio 2024) è del maestro Massimo Pellegrinotti.

