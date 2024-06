Enrico Galiano in esclusiva in Sardegna per presentare “Una vita non basta”

Un ritorno attesissimo, quello dell’amato professore e autore che daanni scala le classifiche e incanta adulti e ragazzi. Enrico Galiano, inSardegna in esclusiva per il Club di Jane Austen, presenterà il suonuovo romanzo “Una vita non basta” a Sassari venerdì 21 giugno e aCagliari sabato 22 giugno. Gli appuntamenti organizzati dal Club sonoentrambi sold-out, aperta la lista d’attesa.

A volte bisogna attraversare il buio per scoprire la meraviglia di uno

spiraglio di luce. Ce lo insegna Enrico Galiano, insegnante e autore del

best-seller in traduzione in tutta Europa Eppure cadiamo felici. Lo

scrittore approderà in Sardegna il prossimo fine settimana per

raccontare ai suoi lettori il ritorno di uno dei suoi personaggi più

amati di sempre, il professor Bove, tra i protagonisti di “Una vita

non basta”. Un romanzo sulle paure che ci impediscono di essere

felici: paure che non vanno allontanate, ma ascoltate.

Prima tappa venerdì 21 giugno alle 18.30 alla Biblioteca Universitaria

di Sassari, co-organizzatrice dell’evento. Vista la concomitanza con

la Festa della Musica, l’accompagnamento musicale è stato affidato al

duo Perpetuus Motus, con Mauro Fresi ai sassofoni e flauto e Gianni Casu

ai sintetizzatori.

Seconda tappa sabato 22 giugno alle 19.00, presso il Lazzaretto di

Cagliari; la libreria Mondadori Bookstore gestirà il banco libri.

Gli appuntamenti sono sold-out; è possibile accedere alla lista

d’attesa via Eventbrite. https://bit.ly/EnricoGalianoSassari21giu [1]

/ https://bit.ly/EnricoGalianoCagliari22giu [2]

Si chiede gentilmente collaborazione a tutti e tutte coloro che si sono

prenotati, qualora dovessero rinunciare, di disdire annullando il

biglietto e informare immediatamente l’organizzazione, così da

permettere a eventuali persone in lista di attesa di partecipare. Si

raccomanda massima puntualità.

L’appuntamento rientra nel progetto del Festival Dicembre Letterario

IX edizione – “Da dove tutto è iniziato” a cura del Club di Jane Austen

Sardegna. L’iniziativa è sostenuta e finanziata dalla Fondazione di

Sardegna.

La sinossi di “Una vita non basta”, ed. Garzanti

«Quando desideri tanto qualcosa, fai come il colibrì: non aver paura

di cadere. Anzi, impara a farlo a tutta velocità, per poi risalire.»

Questa volta, però, a Teo sembra impossibile risalire: è stato

bocciato in seconda liceo, ma soprattutto ha fatto qualcosa di davvero

sbagliato, e ora dovrà scontare un’estate di lavori socialmente

utili. Sa che è una punizione giusta, eppure c’è qualcosa dentro di

lui che non riesce a tenere a bada. Teo la chiama la Cosa proprio

perché non è in grado di darle un nome: sa solo che è un nemico

troppo forte e di cui non ha il coraggio di parlare a nessuno. Di certo

non ai suoi genitori, distanti anni luce, ma nemmeno a Peach, la sua

migliore amica, l’unica che sa leggere i suoi silenzi e aggiustare con

la musica i suoi giorni storti. Tutto cambia quando su una panchina

incontra un signore anziano che dice di essere un ex professore di nome

Francesco Bove. Giorno dopo giorno, il professore lo porta nei posti

più disparati e gli parla di miti greci e filosofi con parole che Teo

non ha mai sentito: parole che lo spronano a non arrendersi, a porsi le

domande giuste, perché capisca che non è solo, che tutti siamo in

cerca di una ragione di vita, di un dono che ci renda speciali. Solo

che, per capire cosa sia, l’unico modo è non smettere mai di tentare,

fallire e riprovare, coltivare l’arte dell’imperfezione per tirare

fuori il capolavoro che vive dentro di noi. Anche a costo di scoprire

verità che ci fanno paura, come la fine di una misteriosa ragazza di

cui nessuno sa più nulla e la cui storia sembra voler dire qualcosa a

Teo.

L’autore

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di

periferia, ha creato la webserie “Cose da prof”, che ha superato i

venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al

movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che “imbrattano” le

città di poesie. Nel 2020 il Sole 24 Ore lo ha inserito nella lista dei

dieci insegnanti più influenti sul web. Con le sue lezioni divertenti e

un po’ fuori dal comune, porta la scuola a teatro con il seguitissimo

spettacolo Orribile scuola.

Il segreto di un buon insegnante per lui è: “Non ti ascoltano, se tu

per primo non li ascolti”. Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne

va in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di

stupore. Il suo romanzo d’esordio, Eppure cadiamo felici, in corso di

traduzione in tutta Europa, è stato il libro rivelazione del 2017 e ha

vinto il Premio internazionale Città di Como come migliore opera prima

e il Premio cultura mediterranea. Con Garzanti ha pubblicato anche Tutta

la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019), Dormi stanotte

sul mio cuore (2020), Felici contro il mondo (2021), Geografia di un

dolore perfetto (2023) e i saggi L’arte di sbagliare alla grande

(2020) e Scuola di felicità per eterni ripetenti (2022). Con il libro

per ragazzi La società segreta dei salvaparole (Salani) ha vinto il

premio Bancarellino 2023.

Le location – la Biblioteca Universitaria di Sassari

La Biblioteca Universitaria di Sassari è una delle 46 biblioteche

pubbliche statali distribuite sul territorio nazionale ed afferenti al

Ministero della Cultura. Possiede circa 300.000 volumi; il suo nucleo

storico comprende circa 1500 manoscritti, 74 incunaboli, 3500 edizioni

del Cinquecento, 4600 edizioni del Seicento.

Le location – il Lazzaretto di Cagliari

Il Lazzaretto di Cagliari è un centro polifunzionale d’Arte e

Cultura, ospita esposizioni e mostre temporanee, offre noleggio spazi,

area convegni, workshop, attività formative, attività di spettacolo,

concerti, spazio lettura e attività didattiche, escursioni

naturalistiche, spazio caffetteria e tanto altro ancora.