Educambiente – Premiati gli studenti della la scuola di viale Diaz, una giornata speciale con i giocatori del Cagliari

Con la premiazione dell’Istituto Comprensivo di Viale Diaz, si è concluso il progetto “EducAmbiente: a scuola di rispetto”, a cui hanno preso parte le prime classi di tre scuole secondarie di primo grado.

Quasi duecento alunni protagonisti, che sono stati coinvolti, a partire dallo scorso ottobre, in azioni virtuose sulla raccolta differenziata e nella riqualificazione dei rispettivi giardini scolastici. Il progetto, curato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano e dalla società Formula Ambiente con la partecipazione attiva degli esperti del Ceas Aristanis, aveva l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi su diverse tematiche legate al rispetto dell’ambiente: corretta applicazione della raccolta differenziata, rispetto degli spazi pubblici, cultura del riciclo e del risparmio energetico.

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano ogni giorno è chiamato a fronteggiare situazioni di degrado, spesso dovute all’azione di pochi incivili. Queste attività hanno proprio l’intento di formare le nuove generazioni e renderle consapevoli di quanto sia importante migliorare la città del futuro. Gli studenti, tutti di età intorno ai 10 anni, hanno dedicato circa 50 ore alla formazione e alla riqualificazione di uno spazio verde all’interno dei cortili. Dalle competenze apprese in aula, sono passati al coinvolgimento attivo, trovando riscontro immediato delle loro azioni. Gli esperti del Ceas Aristanis li hanno guidati in una cornice ludico-ricreativa, che ha stimolato la creatività dei ragazzi. Nei giardini sono state piantumate 20 specie diverse, per un totale di 150 piante messe a dimora, accompagnate da targhe identificative realizzate dagli stessi ragazzi con materiali di riciclo.

Stamattina, si è tenuta una breve cerimonia per i 90 alunni dell’istituto di viale Diaz.

Il progetto prevedeva, nella sua parte conclusiva, la proclamazione del giardino ritenuto più accogliente, anche se tutti i ragazzi hanno avuto un piccolo riconoscimento per l’importante contributo fornito.

Alla premiazione hanno preso parte l’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano Maria Bonaria Zedda, la Dirigente scolastica Giuseppina Loi e la Responsabile marketing di Crai, Valentina Usai. Grazie al coinvolgimento del noto gruppo di distribuzione sardo, da sempre attento ai temi di sostenibilità ambientale, i 90 ragazzi saranno protagonisti di una giornata intera da trascorrere al centro sportivo del Cagliari Calcio, di cui Crai è main sponsor. L’evento si terrà a settembre, alla ripresa dell’anno scolastico, ma oggi è stata consegnata agli alunni una pergamena che sancisce la vittoria del primo premio.