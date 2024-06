Due nuove pediatre in servizio a Oristano dal 1 luglio

ORISTANO, 6 GIUGNO 2024 – Una buona notizia per le famiglie oristanesi: da lunedì 1 luglio prenderanno servizio in città due nuove pediatre, Stefania Frascaro e Dina Fantasia, a cui si aggiungerà una terza professionista, Simona Casano, che comunicherà nelle prossime settimane la data di apertura dell’ambulatorio.

Stefania Frascaro e Simona Casano sono assegnatarie di due sedi di pediatria di libera scelta bandite da Ares Sardegna, mentre Dina Fantasia opererà come specialista ambulatoriale interna di pediatria: una soluzione, questa, studiata dalla direzione generale della Asl 5 di Oristano in collaborazione con la direzione socio-sanitaria e la struttura semplice dipartimentale Integrazione Ospedale Territorio, per rispondere rapidamente all’emergenza pediatrica causata dai recenti pensionamenti e trasferimenti dei professionisti operativi fino a poco tempo fa in città.

La dottoressa Stefania Frascaro aprirà il proprio ambulatorio a Oristano in via Cagliari, n. 458, nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 10.30 alle 12.30, e di mercoledì e giovedì, dalle ore 15.30 alle 17.30, previo appuntamento telefonico. Per effettuare la scelta della pediatra, le famiglie potranno recarsi, a partire dal 1 luglio, data di inizio dell’attività, presso gli sportelli Asl Scelta e revoca del medico (via Carducci, 41), operativi dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle 12.30. Parallelamente, la Asl 5 ha già richiesto ad Ares l’attivazione del bando per la sostituzione della dottoressa Frascaro, operativa fino al prossimo 30 giugno nell’ambito territoriale 4, che comprende i comuni di Bosa, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Scano Montiferro, Suni, Tinnura e Tresnuraghes.

L’arrivo delle nuove pediatre, che si sommano alla dottoressa Valeria Marras, già in servizio a Oristano, consentirà di dare risposte a tutti i piccoli pazienti residenti nel capoluogo e nei comuni di Cabras, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Villaurbana, che rientrano nell’ambito territoriale 1.

Sempre grazie al bando Ares, oltre alle due sedi cittadine saranno assegnate altre due sedi sul territorio provinciale: quella dell’ambito 5, comprendente i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras, dove la pediatra Francesca Corrias assumerà la titolarità dopo un incarico provvisorio, e quella dell’ambito 7, che include i comuni di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris, dove ha ottenuto l’incarico la pediatra Francesca Demelas.