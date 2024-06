Dopo sette delle dieci speciali, Andrea Pisano e Salvatore Musselli ancora in testa al 29º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara

I commenti

Andrea Pisano ha commentato: “Non sempre correre le prove di casa è un vantaggio, si vuole fare bene però bisogna stare molto attenti. Mi sento carico e positivo, so che anche gli altri concorrenti ci proveranno ma cercheremo di non lasciare niente al caso. In genere io seguo molto le note, non vado a memoria neanche nelle prove brevi o che conosco, cerco di mantenere la concentrazione. Nonostante ciò, vuole un po’ di aggressività, è

indispensabile. La mia prova preferita di oggi? San Lorenzo, lì fa la differenza il piede, non il motore”.

Marino Gessa ha commentato: “Una gara tiratissima, proveremo ad attaccare ma sappiamo che sarà molto dura tenere il passo di Testa e degli osilesi Pisano e Mannu, per loro queste sono le prove di casa”.

Marco Demontis, navigatore di Antonio Dettori, ha commentato: “Siamo fiduciosi perché le prove di oggi sono molto più simili alle prima prova di ieri, la Codrongianos, in cui abbiamo fatto molto bene chiudendo due volte terzi a un secondo dal primo. La lotta per le prime posizioni è serrata ma cercheremo di lottare per essere in mezzo a loro. Antonio è in fase di apprendistato e abbiamo bisogno di fare chilometri e capire passo passo come andrà”.

Sandro Locci ha commentato: “Ieri abbiamo cercato di amministrare, la prova di Usini era un po’ sporca e non ci siamo espressi al massimo. Siamo tra i primi dieci e soddisfatti del nostro operato. Oggi prove più brevi, bisognerà lavorare sulle traiettorie e daremo il massimo, ma non aspiriamo all’assoluta: abbiamo dei piloti molto veloci davanti. La San Lorenzo è la mia preferita, perché è la più veloce ed entriamo nell’abitato”.

Carlo Pisano, navigatore di Giuseppe Mannu: “Ieri bellissime prove, Codrongianos e Usini avevano diversi tipi di fondo e un bel mix tra veloce, lento e discesa. Noi abbiamo peccato un po’ di velocità su Usini ma il rally è lungo e cercheremo di fare bene nelle prove di casa di Giuseppe per provare a salire sul podio”.

Giuseppe Mannu ha commentato: “Speriamo vada meglio di ieri, la Usini era un po’ difficile, ma moralmente siamo carichi e oggi bisognerà fare la differenza sulle prove di casa, che sono quelle più emozionanti.

L’Ac Sassari ringrazia per la collaborazione la Regione Sardegna, i comuni di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Codrongianos, Sennori, Sorso, Florinas, Usini e Osilo e i partner Testoni, Bunker Point e Sardares, Cantine Santa Maria La Palma e Dr, mobility partner della manifestazione. Maggiori dettagli sul sito ufficiale della manifestazione, www.rallygolfodellasinara.com. Sono attive anche le pagine ufficiali Facebook e Instagram.

foto (credits Ac Sassari) del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara.