Rai 3 Sardegna e Rai Play per il viaggio di “Limba Mission”, la nuova “trasmisserie” in lingua sarda (con sottotitoli in italiano), scritta, prodotta, diretta e interpretata da LucidoSottile (Tiziana Troja e Michela Sale Musio) e Terra de Punt. Ultimo appuntamento super il viaggio di, la nuova “trasmisserie” in lingua sarda (con sottotitoli in italiano), scritta, prodotta, diretta e interpretata da(Tiziana Troja e Michela Sale Musio) e Terra de Punt.

Domani alle 9.30 su Rai 3 Sardegna e Rai Play va in onda l’ultima puntata di “Limba Mission”

La puntata – in onda domani (domenica 16 giugno) alle 9.30 – inizierà con il ritrovamento di una vecchia cassetta VHS che metterà lo spettatore davanti ad un breve ma accurato riassunto degli episodi precedenti. Le due protagoniste, vittime di un’imboscata ad opera di Torecubeddu orchestrata dal fronte della LIC (lingua italiana comune) coadiuvata dai dissidenti della lingua sarda, si ritroveranno drogate e tenute prigioniere in una grotta da Ricchedda, la perfida leader del fronte della LIC (interpretata da Maria Giovanna Cherchi), “italianista” senza scrupoli, affiancata dal suo portaborse attivista LGBTQIA+ Andria, interpretato da Emilio Puggioni. I due si apprestano a mandare un messaggio a Gesucristummìu minacciando l’omicidio delle due agenti di Limba Mission se non si porrà immediatamente fine alla missione per l’unificazione della lingua sarda. Si scoprirà solo nella parte finale chi realmente contribuisce da sempre ad alimentare l’annosa nomea legata al popolo sardo spesso definito come “pocos locos y mal unidos” che lo descrive come poco incline all’unificazione e alla collaborazione. Si tratta di Su Dimoniu, interpretato da Joe Juanne Piras – regista e autore cinematografico, vicino alla compagnia Lucidosottile fin dai tempi dei suoi primi esordi – , che prende le sue decisioni dall’affascinante e suggestivo scenario della Sella del Diavolo di Cagliari. Il finale a sorpresa lascia intuire che il lavoro delle Lucide non è ancora terminato. Ci sarà una seconda stagione di Limba Mission?