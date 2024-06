Da venerdì 7 giugno è disponibile in tutti i digital stores ‘The Soot Songs’

Da venerdì 7 giugno è disponibile in tutti i digital stores ‘The Soot Songs’, il nuovo album di Daniele Perrino. Il nuovo capitolo discografico dalle tinte blues, nu soul e noir jazz è pubblicato dall’etichetta Blue Mama Records, distribuito da The Orchard / Sony e supportato dall’ufficio stampa A-Z Press.

‘The Soot Songs’ è un album intriso di blues e di atmosfere noir, interamente composto ed eseguito da Daniele Perrino. I brani che lo compongono evocano i toni malinconici di Leonard Cohen e l’ambiguità narrativa di Tom Waits trascinando l’ascoltatore in un mondo oscuro e sicuramente accattivante.

Le melodie inquietanti e i testi evocativi dipingono immagini di strade deserte, bar fumosi e bukowskiane storie di dannazione.

Con una miscela unica di nostalgia e disillusione ‘The Soot Songs” cattura e racconta l’essenza dell’esperienza umana in tutta la sua complessità e crudezza.

È direttamente l’autore Daniele Perrino a descriverlo con le seguenti parole: «Il nome ‘The Soot Songs’ parla del bruciore nelle nostre anime.

L’incendio che ne risulta crea una fuliggine metaforica che in parte si deposita e in parte aleggia. Di cosa abbiamo più bisogno?

Cosa si è stabilizzato o la nostra libertà? Forse dipendono l’uno dall’altro».

CHI È DANIELE PERRINO

Daniele Perrino è nato a Vicenza nel 1983 e il suo percorso musicale abbraccia fin da subito diverse collaborazioni e progetti.

Nel 2011 è presente nell’album ‘Due’ di Mario Biondi, come paroliere e compositore del brano ‘Lullaby’, registrato in duetto e unendosi come ospite al suo tour 2012 nei più prestigiosi teatri italiani.

Passando al rock alternativo, Perrino si unisce alla band ‘Virgo’ con la quale nel 2013-2014, pubblica due album ottenendo riconoscimenti come il premio ‘Marte Live 2014’ al M.E.I. di Faenza. Nel 2015 forma il duo ‘Ground Poppy Honey Milk’ e nel 2016 pubblica l’album di debutto ‘Nowhere Now Here’.

Da qui ricevono l’invito al Clubhouse Studio di New York per la produzione di Yaron Fuchs, con il contributo di importanti musicisti come il batterista Nir Z, del sound engineer Neil Dorfsman e di Emily Lazar per il mastering.

Nel 2018, Perrino ha co-fondato i ‘Biopsy O Boutique’ con i quali pubblica due Ep. Nel 2020, ha intrapreso la sua avventura da solista con ‘The Soot Songs’, che ha interamente composto ed eseguito.

La versatile carriera di Perrino mette in mostra la sua abilità attraverso i generi, dalle ballate piene di sentimento al blues più scuro grintoso.