“Costruire il futuro, formazione, salute e sport per l’inclusione”: prima attesa lezione in presenza organizzato dalla Scuola Unione per l’Italia

Aodi e il Comitato Scientifico della Scuola: “La Scuola Unione per l’Italia, sin dalla sua nascita, promuove l’importanza della cultura a livello globale, il fondamentale ruolo, ieri come oggi, della formazione inter disciplinare per tutti i cittadini, per l’intera collettività”.

ROMA 26 GIU 2024 – “Costruire il futuro, formazione, salute e sport per l’inclusione”: è questo il suggestivo titolo della prima attesa lezione in presenza, il primo dibattito aperto al pubblico, con ospiti illustri, organizzato dalla Scuola Unione per l’Italia, in collaborazione con Radio Co-mai Internazionale, Amsi e Uniti per Unire, e Wai, Welcome Association Italy, che si terrà nella giornata di domani, giovedì 27 giugno, presso il Circolo Funzionari Polizia di Stato, a Lungotevere Flaminio 79, a Roma, con inizio alle 16.00.

La Scuola Unione per l’Italia, sin dalla sua nascita, promuove l’importanza della cultura a livello globale, il fondamentale ruolo, ieri come oggi, della formazione inter disciplinare per tutti i cittadini, per l’intera collettività, in particolar modo per i giovani professionisti, forti di un solido titolo di studio base acquisito sul campo, desiderosi di inserirsi nel mondo del lavoro, anche e soprattutto se si tratta di stranieri, che oltre alla propria carriera devono anche costruire il proprio fondamentale percorso di integrazione, e di certo a questo devono contribuire anche le istituzioni con politiche lungimiranti ed efficaci.

Naturalmente cultura e formazione significano crescita, umana e professionale

E’ questo il leit motiv della Scuola Unione per l’Italia, in un percorso imprescindibile per tutti, sin dai primi anni di scuola, dove lo studio delle leggi, delle normative vigenti, della storia della propria nazione, ad esempio rappresentano lo stimolo per acquisire una solida conoscenza che ci può condurre davvero lontano.

Con le interviste realizzate, sin dalla sua nascita, da parte del Prof. Aodi, ad esperti di vari settori del mondo del lavoro, dalla politica alla sanità, dall’economia al mondo giuridico, dallo sport alla cooperazione internazionale e dialogo interculturale e inter religioso, la Scuola Unione per l’Italia non si ferma e continua a perseguire i suoi ambiziosi obiettivi. Senza dimenticare i dibattiti realizzati on line sui canali web e social della Scuola, le lezioni in webinar e finalmente anche le lezioni in presenza, nonché il confronto diretto con tutti i rappresentanti della Scuola sparsi in oltre 120 paesi del mondo.

«Con la Scuola Web Tv Unione per l’Italia, esordisce il fondatore Prof. Foad Aodi, anche Presidente di Amsi (Associazione Medici di Origine Straniera), Umem (Unione Medica Euromediterranea) e del Movimento Internazionale Uniti per Unire, “solidi compagni di avventura” della Scuola sin dalla sua origine, abbiamo a disposizione oggi più che mai i giusti strumenti per creare e costruire cultura, elementi fondamentali per favorire il dialogo e l’integrazione globale, capisaldi di cui nessuna comunità può fare a meno.

La convivenza tra i popoli rimane in tal senso uno dei grandi obiettivi che tutti noi dobbiamo perseguire e raggiungere, e con le nostre associazioni lo facciamo da tempo, combattendo discriminazioni, pregiudizi, abusi e iniquità di ogni genere.

E solo la cultura e il dialogo, la formazione e la conoscenza, sono le vere “medicine dell’anima”, per una crescita globale di tutti noi, a qualunque età, a qualunque livello di studio acquisito, e possono aiutarci a raggiungere i traguardi prefissati».

Così il Prof. Foad Aodi è Esperto in Salute Globale, Presidente di Amsi e del Movimento Uniti per Unire, nonché Docente di Tor Vergata, membro del Registro Esperti della Fnomceo dal 2002, già 4 volte Consigliere dell’Ordine dei medici di Roma, nonché Direttore Sanitario del Centro Medico Iris Italia e Membro del Comitato Direttivo AISI.

A tenere le redini dell’evento, oltre al Prof. Foad Aodi, Presidente del Comitato Scientifico della Scuola, ci saranno membri del Comitato Scientifico, che saranno anche i relatori, del convegno, supportato da Generali Agenzia di Roma Parioli Liegi e da FederFormazione, nonché da Wai, Welcome AssociationItaly, parteciperanno, con il Prof. Aodi, Carlo Palumbo, Vice Segretario della Welcome Association Italy, Giovanni Leonardi, Agente dell’Agenzia di Roma Parioli Liegi di Generali Italia Spa, Federica Federici Vice Presidente del Movimento Uniti per Unire, Laura Mazza Consigliere Diplomatico Movimento Uniti per Unire e Presidente di Federformazione, Jamali Mohammed Idrees Vice Presidente Associazione Comunità Afgana in Italia, Fabio Abenavoli Presidente di Emergenza Sorrisi, Francesca Toppetti Avvocato Esperta in responsabilità e diritto sanitario e Direttore Generale di Emergenza Sorrisi, Claudio Rossi Componente Ufficio Presidenza del Movimento Uniti per Unire, Ettore Piero Valente Presidente CEO Europa WAMS e dell’Ufficio Presidenza Uniti per Unire, Massimo Amitrano Co-Coordinatore dell’Unione Sportiva Euromediterranea, Anna Maria Cipriani già Direttore U.O.C. Neurologia, DEU Ospedale Sandro Pertini di Roma.

Da ricordare che ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione rilasciato dalla Scuola Unione per l’Italia.

