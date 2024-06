Copa America: Colombia sul velluto con il Costa Rica. Lo 0-4 tra Brasile e Paraguay si gioca a 15.00

Il Brasile torna in campo in Copa America per la seconda giornata del girone D. I verdeoro, nel match di esordio, hanno pareggiato per 0-0 con il Costa Rica. Dall’altra parte ci sarà il Paraguay, superato al debutto dalla Colombia per 2-1.

Il Brasile è chiamato a vincere se vuole mettere in tasca la qualificazione ai quarti di finale. L’appuntamento è all’Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada.

Sfida sul velluto per i verdeoro, favoriti a 1.36; contro l’8.75 in caso di vittoria avversaria. Il segno ‘X’ si gioca a 5.00. L’Under 2,5 vale 1.90, l’Over 2,5 invece 1.80.

Lo 0-1 è il risultato esatto con la quota più bassa, bancato a 6.00. Il 0-4 vale 15.00. Il 2-1 si gioca a 33.00.

Endrick, Evanilson e Vinicius Junior marcatori della sfida si giocano tutti a 2.25. In casa Paraguay Alex Arce a 5.50.

Ancora nel Gruppo D sarà la volta di Colombia-Costa Rica. I Cafeteros dominano il raggruppamento dopo la vittoria contro il Paraguay. Si gioca allo University of Phoenix Stadium di Glendale.

Per i bookie non c’è storia. La Colombia è favorita a 1.30; contro il 10.00 della Costa Rica. Pareggio tra le due formazioni bancato a 5.25.

Il Goal vale 2.25, il No Goal invece 1.57. Il poker della Colombia (4-0) è bancato a 14.50. Lo 0-1 vale 24 volte la posta.

Due i goals totali del match per i bookie (3.60); contro il 4.00 di tre reti e il 6.25 nel caso di quattro goals totali. cdn/AGIMEG