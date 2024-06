Confartigianato Sardegna ha incontrato assessore regionale industria

CONFARTIGIANATO-ASSESSORATO INDUSTRIA – Autoproduzione energetica,

rapporti di collaborazione e Just Transition Fund. L’incontro tra il

Presidente di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, e l’Assessore

Regionale dell’Industria, Emanuele Cani. Illustrati anche i dati delle

PMI sarde.

L’autoproduzione energetica e l’autoconsumo delle aziende, i rapporti

di collaborazione tra Regione e Associazioni imprenditoriali e lo

sviluppo del Just Transition Fund sono stati alcuni degli argomenti

dell’incontro tra l’Assessore Regionale dell’Industria, Emanuele Cani,

e il Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Giacomo Meloni,

che si è svolto ieri pomeriggio a Cagliari nella sede dell’Assessorato

di Via XXIX Novembre.

L’Associazione delle Imprese Artigiane della Sardegna, la cui

delegazione era composta anche dal Segretario Regionale, Daniele

Serra, e da quello di Confartigianato Sud Sardegna, Pietro Paolo

Spada, ha presentato all’Assessore all’Industria i dati e i numeri del

settore artigiano relativi al 2023, elaborati dall’Osservatorio MPI di

Confartigianato Imprese Sardegna, dal quale emerge come nell’Isola

siano attive 109mila piccole e medie imprese, di cui 34mila sono

artigiane (pari al 20% di tutte le attività produttive), con quasi

250mila addetti, di cui 90mila sono artigiani. Questa forza produttiva

rappresenta un elemento fondamentale per la Sardegna, contribuendo con

4 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalente al 10,6% del totale

regionale.

Successivamente, all’Assessore Cani sono state illustrate le

opportunità che potrebbero nascere da stabili rapporti di

collaborazione con la le Associazioni di Categoria; su tale argomento

Confartigianato Sardegna si è messa a disposizione per sviluppare

studi e progetti per coinvolgere il tessuto produttivo delle piccole,

medie e grandi imprese isolane.

Sull’energia, il discorso è stato incentrato sull’opportunità di

puntare sull’autoproduzione e autoconsumo delle aziende; a questo

proposito l’Associazione Artigiana ha messo a disposizione

dell’Assessorato il report realizzato dal proprio Ufficio Studi e da

SmartLand, dal titolo “Potenzialità dell’installazione di pannelli

fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle aree produttive presenti in

Sardegna”, dal quale emerge come siano quasi 16 i milioni di metri

quadrati che, sui tetti dei capannoni artigianali e industriali della

Sardegna, potrebbero essere usati per l’installazione di pannelli

fotovoltaici e per produrre energia rinnovabile senza consumare

terreni utili alle produzioni. La superficie, grande come 2.212 campi

da calcio, se venisse sfruttata in modo ottimale, ovvero al 65%,

avrebbe una potenza installabile di 1.284 MW pari ad una produzione di

1.904 GWh, che porterebbe a soddisfare il 55% dei consumi elettrici

del settore produttivo sardo, passando da un peso del 26% delle

rinnovabili sulla produzione elettrica sarda a un peso del 40%. Gli

investimenti sarebbero pari a 23 milioni di euro all’anno e i posti di

lavoro creati sarebbero 8.748 in fase di costruzione e installazione e

357 a regime per gestioni e manutenzioni.

“E’ una idea seria, concreta, innovativa e ambiziosa per offrire

soluzioni alle imprese per farle dipendere sempre meno dalle

oscillazioni del mercato – ha affermato Giacomo Meloni, Presidente di

Confartigianato Sardegna, illustrando il progetto – significherebbe

anche coprire il fabbisogno energetico delle attività produttive e

concorre a una auspicata autonomia energetica; conti alla mano le

nostre aziende potrebbero migliorare la loro competitività”. “Inoltre

– ha aggiunto il Presidente – ricoprire i tetti dei capannoni

industriali e artigianali con sistemi fotovoltaici per produrre

energia avrebbe anche il risvolto positivo di non dover consumare

suolo: installando i pannelli sulle sommità di edifici già esistenti

si eviterebbe infatti di creare campi fotovoltaici su terreni agricoli

o comunque non edificati, a tutto beneficio delle zone verdi”.

Inoltre la Dirigenza di Confartigianato Sardegna ha affrontato anche

il tema del Just Transition Fund – Piano Territoriale Sulcis

Iglesiente, lo strumento di finanziamento europeo che mira a fornire

sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide

socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità

climatica. Illustrando all’Assessore Cani alcuni suggerimenti già

presentati al CRP, per strutturare bandi maggiormente appetibili per

le imprese, Confartigianato ha auspicato che, attraverso l’uso

consapevole di tali risorse, vengano incentivati progetti, e preferite

progetti azioni, che possano realmente modificare la cultura

imprenditoriale del territorio.

Il JTF, infatti, si propone di stimolare la diversificazione economica

nei settori della green economy, dell’agricoltura, del turismo e

dell’economia marina del territorio e di promuovere innovazioni di

processo, di prodotto, organizzative e di marketing; di sostenere

progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico a favore

delle PMI; di ripristinare le aree contaminate e riabilitarle per

consentire nuove attività economiche; di aiutare i lavoratori ad

acquisire nuove competenze attraverso corsi di formazione, oltre a

rafforzare il sostegno alle persone in cerca di lavoro e ai servizi

dedicati alla creazione di nuove imprese; di facilitare la creazione

di comunità di energia rinnovabile per ridurre la povertà energetica e

sostenere processi di ottimizzazione e riduzione del consumo

energetico delle PMI.