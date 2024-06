Confartigianato Imprese Sardegna

Confartigianato Imprese Sardegna – Stop gli irregolari nell’acconciatura ed

estetica. Da oggi la campagna social per affidarsi solo a

professionisti.

Nell’Isola tasso quasi 3mila imprese danneggiate da1.200 lavoratori fantasma. Giacomo Meloni e Daniele Serra (PresidenteConfartigianato Sardegna): “Vogliamo e dobbiamo tutelare gli artigianiregolari: obbligo morale verso tutte le imprese e i cittadini onesti,che pagano le tasse e rispettano le leggi”.

Anche Confartigianato Sardegna dice stop all’abusivismo nei settori

dell’acconciatura e dell’estetica. E lo fa, insieme ad altri partner,

da oggi e per tre settimane, attraverso una campagna di

sensibilizzazione via web e social, con il patrocinio del Ministero

delle Imprese e del Made in Italy.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza

di affidarsi esclusivamente a imprese regolari e professionisti

qualificati, per porre al centro la tutela della salute dei cittadini,

garantita principalmente da servizi sicuri e di qualità.

I numeri nazionali sul settore dei “servizi alla persona” (tra cui

rientrano le attività di acconciatura ed estetica) elaborati

dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati

Istat-Infocamere, raccontano di un tasso di irregolarità del 27,6%. Si

tratta del valore più alto tra i vari settori e supera di gran lunga

il tasso medio nazionale, che si ferma al 14,4%. L’analisi sulla

Sardegna spiega come il “benessere” sia fortemente esposto, in maniera

più o meno grave, a una illegalità professionale che sta assumendo i

contorni dell’emergenza. Ci sono almeno 1.200 i lavoratori irregolari,

che operando totalmente in nero o in posizione “border line” in quanto

al rispetto delle regole, che vanno a danneggiare quasi 3mila attività

regolari. Quindi, si calcola che per ogni tre imprese regolari vi sia

almeno 1 attività “fantasma”, con grave impatto sulla salute dei

cittadini ed economia. In Sardegna, nel settore operano circa 4mila

imprese che danno sostentamento economico ed occupazionale a migliaia

di famiglie della regione. Tutto ciò però è a forte rischio a causa

della concorrenza sleale di centinaia e centinaia di operatori abusivi

che, non rispettando nessun tipo di legge e soprattutto sentendosi

impunibili, svolgono l’attività quotidianamente nelle abitazioni dei

clienti o in locali non idonei.

Tale fenomeno è stato aggravato dalle conseguenze della pandemia

Covid-19 che hanno consentito l’inserimento nel mercato di figure che,

a dispetto delle disposizioni di chiusura di saloni di acconciatura e

centri estetici, hanno erogato prestazioni a domicilio, sottraendo in

tal modo clientela agli operatori regolari. Si aggiunge al quadro il

recente proliferare di piattaforme online che operano indisturbate,

proponendo prestazioni a domicilio o addirittura in forma ambulante,

senza curarsi dei limiti imposti dalle normative di settore e dai

regolamenti comunali.

“La campagna di sensibilizzazione mira ad accendere un faro anche sul

tema del lavoro a domicilio mettendo in guardia i cittadini sul fatto

che ricevere trattamenti nella propria abitazione o in locali non a

norma è illegale e che scegliere di rivolgersi a imprese regolari vuol

dire sostenere i diritti dei lavoratori, l’economia del Paese e lo

sviluppo delle imprese – affermano Giacomo Meloni e Daniele Serra,

Presidente e Segretario di Confartigianato Sardegna – l’iniziativa è

nata con l’intento di sensibilizzare la collettività sul fatto che

affidandosi a operatori non qualificati ci si espone a seri rischi,

per la pelle, per le unghie e per il cuoio capelluto. In una

situazione di inosservanza delle norme vigenti, si può correre

addirittura il rischio di ricevere a propria insaputa trattamenti che

possono essere effettuati solo da personale medico specializzato, che

possono comportare danni, perfino molto gravi, alla salute”.

“Vogliamo e dobbiamo tutelare gli artigiani regolari, quelli che sono

quotidianamente impegnati a contrastare l’illegalità che li colpisce

due volte, nel reddito e da contribuenti onesti – continua Meloni –

ciò che sta accadendo nella nostra regione è molto preoccupante sia

per l’economia, continuamente danneggiata, sia per tutte le imprese e

i cittadini onesti, che pagano le tasse e rispettano le leggi”.

“Infatti, oltre che con tributi e burocrazia – prosegue il Presidente

di Confartigianato Sardegna – gli artigiani devono confrontarsi pure

con la concorrenza sleale che sottrae clienti e importanti fette di

mercato. L’abusivismo in questo comparto non è solo un danno per le

imprese regolari che operano nella legalità, alla luce del sole ma

soprattutto un oltraggio alla salute e al benessere dei clienti”.

Confartigianato Sardegna sottolinea come le varie crisi abbiano

accentuato il proliferare di queste “figure” e come sia sempre più

elevato il rischio che una parte della clientela ceda alla tentazione

di risparmiare a scapito della qualità del servizio. Una tentazione a

cui è bene non soggiacere perché si mette a rischio l’incolumità

fisica, provocando ripercussioni sulla salute e sicurezza del

consumatore e creando danni sia per le imprese del settore benessere

sia per l’economia del Paese e dell’Isola.

Tra le imprese associate a Confartigianato Sardegna emerge un profondo

malcontento che le porta a chiedere sia una maggiore tutela da parte

degli organi di controllo, sia delle misure importanti per chiudere il

cerchio attorno a chi opera nella più completa illegalità. Il ritratto

dell’abusivo non è quello del “povero” che cerca di sbarcare il

lunario come può, quanto piuttosto di personaggi pronti a speculare

sulle “debolezze” delle imprese regolari.

Anche per questo, e ovviamente per contrastare le attività in nero,

Confartigianato Sardegna, prima del Covid, diede il via a “Tutelami”,

una azione di sensibilizzazione verso la pubblica opinione e di

denuncia contro chi operava abusivamente.

Infatti, dopo un confronto con gli organi competenti, anche in

attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura,

l’Associazione Artigiana istituì la mail

[email protected], per consentire la segnalazione,

in forma anonima e protetta, di tutte quelle “attività irregolari” che

danneggiavano il tessuto imprenditoriale e, in casi sempre più

crescenti, anche la salute delle persone.

“L’iniziativa ebbe un’ottima riuscita con decine di segnalazioni –

ricorda Daniele Serra, Segretario Regionale di Confartigianato

Sardegna – tale azione fu anche l’occasione per chiedere alla Politica

di sostenere gli operatori regolari anche attraverso l’adeguamento

delle normative di settore e dei regolamenti regionali e comunali, lo

snellimento burocratico, la diminuzione della pressione fiscale,

l’intensificazione dei controlli e l’applicazione delle sanzioni verso

gli irregolari”.