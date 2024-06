Civitavecchia, Musolino (Adsp Tirreno centro sett.): “A ottobre sarà completato l’ultimo miglio ferroviario”

(Adnkronos) – "Questo progetto per noi rappresenta l'esame di maturità, ora siamo pronti per l'Università, ora siamo parte della rete Core, questo comporta tanti onori ma anche tanti oneri. Siamo riusciti a far partire tutti i cantieri in tempo. Abbiamo dimostrato di saper lavorare bene. Fast track to the Sea è il progetto che ci ha permesso di colmare una lacuna infrastrutturale storica del porto di Civitavecchia. Il famoso ultimo miglio ferroviario è fondamentale per un porto. L'ultimo miglio ferroviario verrà completato ad ottobre e collegheremo tutte le banchine del porto, questo ci permetterà di fare un vero salto di qualità e diventare competitivi. Ora l'ambizione è far diventare Civitavecchia una perla del Mediterraneo fino al Portogallo". Lo ha detto Pino Musolino, Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta durante la conferenza Final Event – Fast Track to the Sea che si è tenuta presso la sala Comitato dell’ente. — [email protected] (Web Info)