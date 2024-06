Centri per l’impiego, Pais: “Manca rispetti i sindaci e cominci a lavorare seriamente”

Alghero, 6 giugno 2024 – “L’assessora Desiré Manca dovrebbe smettere di fare opposizione e concentrarsi su un lavoro più serio. Le sue dichiarazioni sui social media e il suo atteggiamento nei confronti dei Sindaci sardi hanno scatenato una serie di reazioni ostili al limite del lecito e del pericoloso” – Così Michele Pais, coordinatore regionale della Lega Sardegna.

“L’Assessore Manca usa i social come una clava mediatica contro chi non si schiera con lei. La sua retorica è divisiva e in ogni caso l’Assessore Manca dovrebbe riflettere sulle sue parole e considerare le conseguenze delle sue azioni” – conclude Pais – “Queste dichiarazioni gravi e irresponsabili possono mettere a rischio la serenità e la sicurezza dei Sindaci e screditare il lavoro serio che fanno nelle comunità. Speriamo che in futuro si adoperi per una comunicazione più responsabile e rispettosa”.