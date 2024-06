CEAS – Evento di chiusura progetto“Cambiamento climatico e rischio incendi – emergenza vs prevenzione”

Incendi e cambiamenti climatici sono fattori con cui il presente e le nuove generazioni devono fare i conti per tentare di garantire sopravvivenza e futuro all’Isola ed al pianeta. La sensibilizzazione è quindi un obbligo, quasi un dovere. Sensibilizzazione da operare coinvolgendo i più giovani e lavorando idee in forma di progetto che possano coinvolgere attivamente più soggetti nel raggiungimento dell’unico grande obiettivo: la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

Mercoledì 19 giugno 2024, alle ore 10 negli spazi dello storico Palazzo Baronale di Sorso è in programma l’evento conclusivo del progetto sostenuto dalla Regione Sardegna “Cambiamento Climatico e Rischio Incendi – Emergenza vs Prevenzione“, lavorato dai dinamici operatori del CEAS Stagno e Ginepreto di Plamtamona e impreziosito dall’entusiasmo e dagli elaborati dei giovani studenti e studentesse dell’I.C. Sorso.

Michele Meloni, Legambiente: “Inneschiamo il cambiamento non è un semplice pay off progettuale, è una necessità che poggia sull’esigenza di aumentare la consapevolezza individuale e collettiva attraverso la conoscenza del problema. In tema di incendi la prevenzione è il primo e più importante strumento di lotta. In tema di cambiamento climatico serve educazione ambientale: siamo noi a generare il problema, sta a noi cercare di arginarlo il più possibile“.