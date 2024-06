Casellati “Entro l’autunno nuova legge elettorale”

ROMA (ITALPRESS) – “Sto lavorando sulla legge elettorale che riguarda l’elezione diretta del Presidente del Consiglio e dei parlamentari. Come sempre mi confronterò con tutti, sperando in un dialogo fruttuoso. Conto di portarla a termine nei prossimi mesi entro l’autunno”. Lo scrive su Instagram il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati.“Mi chiedono spesso se temo il referendum sul Premierato. Francamente no. Perchè credo nella maturità degli italiani, che nelle elezioni politiche non si sono mai mostrati preda di suggestioni demagogiche”, aggiunge.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).