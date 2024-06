Canone di locazione – Pubblicata la graduatoria provvisoria dei contributi integrativi 2023

Il Comune di Oristano ha approvato la graduatoria provvisoria per l’annualità 2023 degli ammessi e dei non ammessi al programma dei contributi integrativi di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (L.431/98).

Le domande giudicate ammissibili sono 314, quelle non ammissibili per mancanza di requisiti 57.

Gli interessati hanno 10 giorni di tempo per la presentazione di eventuali osservazioni.