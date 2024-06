CAL: via libera al disegno di legge proposto dalla Giunta argomento dibattuto e molto sentito dai territori

Il consiglio delle Autonomie locali della Sardegna (Cal), riunito da questa mattina nella sede di Piazza Palazzo a Cagliari, ha espresso parere positivo sul disegno di legge intitolato “misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”, presentato dalla Giunta Regionale su proposta della presidente Todde, la cui finalità è “garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvengano in un contesto di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio”.

La materia, particolarmente complessa e sentita dai territori, ha comportato un lungo dibattito interno al Consiglio delle Autonomie Locali per la moltitudine di interessi coinvolti, il numero di attori istituzionali e non, per il groviglio di norme costituzionali e ordinarie che delineano un quadro gravoso per la Regione.

QUI il testo del PARERE che oggi verrà inviato al Consiglio regionale