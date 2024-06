Buona la prima per il Sunt festival

Buona la prima per il Sunt festival, la rassegna musicale e poetica che ha unito con un ponte non solo ideale di iniziative culturali di ampio respiro Suni e Tinnura, i due paesi della Planargia che hanno ospitato la prima edizione dell’evento con il resto del mondo.

Quattro giornate dense di appuntamenti seguiti dalle due comunità che con i bracci operativi delle Proloco hanno fatto sentire gli ospiti a loro agio in un’atmosfera di grande serenità.

Il silenzio è stato il leit motiv di questa prima edizione della rassegna ideata e curata da Battista Giordano e Luca Urgu. Il Sunt festival ha analizzato e sviscerato da molteplici punti di vista da giuristi, filosofi, storici, giornalisti, amministratori del territorio, fotografi, docenti universitari ed esperti di comunicazione.

Un tema di grande attualità che ha ispirato e guidato la riflessione e il confronto rendendo magica l’atmosfera delle diverse giornate dove l’anima locale si è aperta ai grandi temi di attualità nel contesto internazionale e che proprio qui, a Suni e a Tinnura, sono stati affrontati con freschezza e originalità secondo lo spirito glocal più autentico e in progress.

Il silenzio del Sunt festival non spaventa, non intimorisce ma guida una riconversione energetica che si nutre della calma e dei tempi rarefatti della vita slow. Della possibilità di costruire un presente e un futuro anche nei piccoli centri patria in divenire di cittadini della stessa dignità e con le medesime opportunità di quelli che vivono nei grandi centri e che spesso hanno a disposizione strutture, spazi ed eventi da fruire che mancano invece nelle periferie

Il SUN T Festival dell’Ovest ha provato a riflettere su tutto questo. Una meditazione pacata sul paesaggio musicale, letterario e poetico contemporaneo.

I due paesi, Illuminati dall’orizzonte ovest e ispirati dal disteso paesaggio della Planargia, attraversati da quei tramonti che ti entrano nell’anima in queste giornate infinite di inizio estate, sono i luoghi che custodiscono i silenzi capaci di connettere gli artisti protagonisti al SUN T festival che si candida così a divenire un evento stabile con una rassegna concertistica di eccellente qualità e di meditate novità.

Il carattere modulare del Festival, si oppone a qualunque barriera di tipo stilistica o formale a favore di proposte anche distanti tra loro.

Gli artisti, scrittori, musicisti e compositori, sono stati chiamati a ricercare attorno al Silenzio, tema di questa edizione. E lo hanno fatto in maniera efficace attraendo un pubblico attento sia di questo territorio “affamato” di assaporare eventi culturali di questo spessore, ma di molti altri arrivati a Suni e Tinnura dalle città dell’Isola, piacevolmente attratti dall’offerta di un’escursione culturale confezionata con ingredienti semplici ma di qualità

Composito il cartellone che ha in parte ribaltato il classico paradigma: ovvero spettacoli, concerti di questo tipo se ne può fruire solitamente in città non in piccoli centri di frontiera che con le loro comunità chiedono di contare di più anche con un’offerta culturale meno marginale e fuori dagli schemi.

La prima edizione della rassegna presenta un cartellone ambizioso con quattro produzioni originali in esclusiva per il Festival: il recital della pianista Silvia Cappellini Sinopoli; il tributo a Gigi Riva, scritto da Luca Urgu e il commento di Adalberto Scemma; un omaggio al Silenzio, lo scrittore e magistrato Gilberto Ganassi con la straordinaria opera prima Aliquo terrarum, il compositore Battista Giordano con Daniela Di Fonzo al violino

La programmazione prevedeva anche, una mostra fotografica di Salvatore Ruggiu sui paesaggi, la flora e la fauna della Planargia, un concerto di chitarra dedicato al primo Novecento a cura di Andrea Niffoi e un concerto della corale di Suni diretta da Damiano Delogu.

Ieri domenica 22 chiusura con il convegno dedicato ad Antonio Simon Mossa compositore: con le relazioni di Pietro Simon Mossa (curatore dell’Archivio Simon Mossa), di un ispirato Attilio Mastino, già Rettore dell’Università di Sassari. Dibattito e parola conclusiva alla musica con il concerto dedicato alle musiche di Antonio Simon Mossa con la pianista Antonella Chironi e L’ensemble Voci dal Coro diretto dal Maestro Silvio Carobbi.