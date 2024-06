Borutta e la Bastida di Sorres al Nautic Event di Porto Torres

Dalla battaglia tra Doria e Aragonesi alla Torre Aragonese di Porto Torres.

Anche il Comune di Borutta insieme all’Abbazia di San Pietro di Sorres e i figuranti della Bastida saranno presenti venerdì e sabato alla manifestazione Nautic Event.

Come lo scorso anno ad Alghero, anche in questa occasione la vetrina dell’isola che arriva al porto si apre sul Mejlogu presentando l’evento più atteso dell’estate: la Bastida di Sorres, la rievocazione della storica battaglia tra i Doria e gli Aragonesi che coinvolse la piana di Sorres.

Proprio da quella piana, che accolse successivamente il Monastero guidato oggi dal Padre Abate Luigi Tiana, provengono i piatti che coloreranno lo Show Cooking delle 14:30 di venerdì 14 giugno e di sabato 15 alle 13:30 al Nautic Event di Porto Torres. La performance culinaria a cura dello Chef Gianni Cannas sarà un’esperienza di degustazione dei piatti più famosi ed autentici della cucina benedettina e medievale.

Le “Minestre del Monastero” spiegheranno il valore del mangiare sano, della ricerca degli ingredienti stagionali, sani e della correlazione tra il cibo e la nota longevità sarda. Saranno Padre Silvestro, 92 anni, e Padre Ugo a raccontare come la loro cuoca Maria, che ha prestato servizio in monastero per trent’anni, preparava i piatti con le erbe locali e i profumi mediterranei.

Lo Show Cooking di Gianni Cannas, insieme a suo figlio Davide, proseguirà sabato con il menù medievale. In quell’occasione allieterà il momento culinario l’esibizione del falconiere di Arborea e del gruppo, fedele alla Bastida, del Popolo dei Mille Colori.

Le degustazioni, arricchite con i prodotti del territorio, saranno accompagnate dalle birre del monastero che saranno presentate da Marco Arru.

Il piccolo anticipo della Bastida di Sorres vedrà la partecipazione della guida ambientale Gisella Arru che presenterà l’area SIC di Borutta de Sa Rocca Ulari. Anche quest’anno la Bastida di Sorres si terrà l’ultimo fine settimana di agosto con il villaggio medievale che occuperà la piana di Sorres. A raccontare l’evento a Porto Torres saranno presenti il sindaco Silvano Arru e il vicesindaco Renzo Solinas.

