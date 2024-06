BLUE WOMAN VOICES di Viola Serra, il 4 luglio nell’Antica Casa Olla a Quartu Sant’Elena

BLUE WOMAN VOICES è uno spettacolo che unisce teatro e musica per sensibilizzare il pubblico nei confronti del tema della violenza di genere. Uno spettacolo originale scritto e prodotto da Viola Serra, cantante e docente di canto moderno con esperienza internazionale, residente a Bilbao da oltre dieci anni.

Giovedì 04 luglio, con ingresso libero, nella suggestiva Casa Olla, antica dimora nel centro di Quartu Sant’Elena, in Via Eligio Porcu 29, con inizio dello spettacolo alle ore 21.

Otto storie di cantanti iconiche, Billie Holiday, Nina Simone, Rihanna, Elsa Soares, Mia Martini, Aretha Franklin, Britney Spears, Tina Turner.

Otto monologhi recitati da un’attrice per raccontare la loro vita e il loro successo che è riuscito ad andare oltre la violenza patriarcale.

Otto canzoni intimamente eseguite con piano e voce, che rappresentano la carriera brillante dietro la quale si occultava tanta sofferenza.

Blue woman voices, inoltre, si apre con un brano della cantante e autrice Viola Serra, in cui racconta il suo personale vissuto di violenza.

La finalità dello spettacolo è anche quella di far sentire le donne meno sole nel cammino che le porta verso la libertà. Storie di violenza ma anche di speranza e di recupero della propria vita.

Per i temi trattati e il linguaggio crudo, consigliamo la visione ad un pubblico maggiore di 14 anni.

Gli artisti:

Viola Serra, voce

Andrea Cocco al piano

Federica Putzolu ai monologhi.

E’ consigliato l’arrivo in anticipo per prendere posto, ed inoltre, è richiesto di assistere allo spettacolo in silenzio.

Lo spettacolo è promosso in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Quartu Sant’Elena ed organizzato dall’Associazione Vivere a Cagliari e dall’Associazione GONG