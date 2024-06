Birra: Un percorso di filiera. Martedì 25 giugno ore 10 – Porto Conte Ricerche

Continuano gli appuntamenti tematici sulle tecnologie alimentari a Porto Conte Ricerche. Dove ricerca e crescita economica si legano in un unico, importante percorso di analisi e sperimentazione.

Martedì 25 giugno a partire dalle ore 10 si terrà, nella sala convegni del Porto Conte Ricerche, una giornata di studio che avrà come filo conduttore la filiera della produzione birraria, approfondendo alcuni risultati raggiunti in progetti di questa tipologia in ambito nazionale e regionale, gli aspetti legati alla produzione dell’orzo e alla sua trasformazione in malto da birra e della innovazione nell’uso delle materie prime in birrificio.

La giornata dal titolo “Birra: un percorso di filiera“, prevede interventi di carattere scientifico, ed è rivolta ai rappresentanti delle aziende della filiera brassicola (birrifici, agricoltori), alle associazioni di categoria ed agli appassionati del settore birrario. Essendo previsto un numero limitato di posti sarà necessaria l’iscrizione previa compilazione di un modulo on line sulla pagina web del centro di ricerca.

Le relazioni che avranno un taglio fortemente applicativo saranno svolte da Katya Carbone del CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e analisi dell’economia Agraria), dal Paolo Passaghe dell’Università degli studi di Udine, dal Mastro birraio Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab (birraio dell’anno 2023 e birrificio dell’anno 2023) e da Maria Grazia Farbo del Porto Conte Ricerche. Luca Pretti del Porto Conte Ricerche introdurrà i lavori illustrando lo stato dell’arte della filiera in Sardegna