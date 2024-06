Benzina e diesel, prezzi oggi: gli aumenti non si fermano

(Adnkronos) – Mentre il mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ha chiuso ieri in aumento, le case continuano i rialzi sui prezzi di benzina, diesel e carburanti alla pompa. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, oggi Q8 è salita di 1 centesimo su benzina e diesel, mentre IP è salita solo sul diesel. L'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell'Osservaprezzi del Mimit mostra un prezzo medio praticato della benzina in modalità self è fermo a 1,862 euro/litro, con le compagnie tra 1,851 e 1,871 euro/litro (no logo 1,850). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,742 euro/litro (rispetto a 1,740), con i diversi marchi tra 1,737 e 1,756 euro/litro (no logo 1,729). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,714 e 0,732 euro/litro (no logo 0,699). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,312 a 1,390 euro/kg (no logo 1,324). — [email protected] (Web Info)