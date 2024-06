PALERMO (ITALPRESS) – Nel 2023 l’attività economica in Sicilia è cresciuta, ma a ritmi molto contenuti e più bassi di quelli dell’anno precedente: secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER), il prodotto è aumentato dello 0,7 per cento, in misura lievemente inferiore rispetto al PIL italiano. Lo afferma Emanuele Alagna, Diretore filiale Palermo di Bankitalia, presentando il rapporto sull’economia siciliana.

xd5/pc/gtr