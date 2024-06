Australia, ritirate caramelle a forma di fungo: danno allucinazioni

(Adnkronos) – ''Allucinazioni inquietanti'' e ''vomito persistente''. Questi gli effetti delle caramelle gommose a forma di fungo che le autorità australiane hanno deciso di ritirare. Chi le ha mangiate ''ha riscontrato una tossicità inaspettata'', hanno spiegato le autorità sanitarie, puntando il dito contro le caramelle di Cordyceps and Lion's Mane. Altri sintomi segnalati dalle persone, ricoverate in ospedale in tutta l'Australia, includono convulsioni, ansia, sonnolenza o perdita di coscienza e battito cardiaco accelerato. Le autorità stanno ora esaminando gli ingredienti per capire quale sia stato a far ammalare i consumatori. Il governo dell'Australia del Sud ha segnalato che all'inizio di giugno un adolescente è stato trovato "in uno stato non responsivo", dopo aver mangiato diverse caramelle gommose. "E' stato curato e ora è guarito", si legge nella nota. Anche altri stati hanno registrato dei ricoveri, di cui cinque nel Nuovo Galles del Sud. "Sono in corso indagini su cosa contengano questi prodotti. Raccomandiamo vivamente alle persone di non consumarli", ha affermato in una dichiarazione il direttore medico del Nuovo Galles del Sud Poisons Information Centre, Darren Roberts. Il sito web di Uncle Frog, temporaneamente chiuso, in precedenza pubblicizzava che l'azienda con sede a Byron Bay offriva caramelle gommose "appositamente formulate" progettate per "promuovere il benessere generale". —internazionale/ [email protected] (Web Info)