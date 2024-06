Assoretipmi: “Reti, Innovazione, Sostenibilita’ e Open Networking”

L’evento, che si svolgerà il 20 Giugno, è organizzato da “ASSORETIPMI – Associazione Reti di Imprese PMI”, in collaborazione con ANF – Associazione Nazionale Forense, e si terrà presso l’Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ubicato in via Ennio Quirino Visconti 8, a Roma, check-in dalle ore 10,15 e avvio lavori dalle ore 10.45. Sarà un’importante giornata di approfondimento, relazioni e conoscenza per scoprire come sta rapidamente evolvendo il modo di fare impresa, le nuove professioni, le nuove idee legate al marketing territoriale e allo sviluppo dei territori, del lavoro, accesso alle opportunità della finanza e senza dimenticare la metamorfosi energetica e digitale in ottica di sostenibilità e rispetto dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel corso dell’evento verranno affrontati i temi più attuali e di maggior interesse per le PMI, considerando sempre come driver di riferimento l’economia collaborativa e il concetto di Rete di Imprese. Ampio spazio sarà quindi dato a qualificati esperti e relatori su Intelligenza Artificiale, Sostenibilità, Finanza ordinaria e agevolata, Microcredito, Crowdfunding e Blue Economy. Il meeting proseguirà con una “Tavola rotonda con le Reti di Imprese” con la partecipazione di molte Reti che afferiscono a diversi settori, Agroalimentare, Energia, Edilizia e Turismo Gastronomico, ma anche a Reti sviluppate dai Comuni del Lazio e Reti di prossimità costituite nella Capitale. Le conclusioni della giornata di approfondimento e di convegno saranno a cura di Giuseppe Capuano, delegato relazioni istituzionali di Assoretipmi. Successivamente, ampio spazio di Open Networking dedicato a favorire le relazioni e i contatti tra tutti i partecipanti e sancire l’insostituibilità della presenza fisica rispetto ai soli incontri online, nonché favorire i contatti personali, le relazioni, le sinergie, la partecipazione attiva e la possibilità di interfacciarsi con esperti, relatori e sponsor. Eugenio Ferrari, presidente di Assoretipmi, ha dichiarato: “Quando abbiamo deciso di organizzare, come ogni anno da 13 anni, questo nostro Meeting nazionale, abbiamo pensato di offrire ai partecipanti un incontro sulle Reti di Imprese con un taglio come sempre estremamente pratico e operativo. Noi crediamo infatti che più le Reti si innestano nel tessuto dell’economia nazionale, più sarà necessario acquisire e adottare prassi che ne favoriscano l’utilizzo concreto. Ecco perché, oltre a presentare un qualificatissimo parterre di relatori con forti competenze verticali sui temi più attuali di interesse per le nostre mPMI, diamo altrettanta importanza alla Tavola Rotonda con le Best Practice di Rete, con le esperienze concrete sul campo di chi le Reti le ha costruite e le vive quotidianamente, protagonisti in prima persona delle varie fasi: la genesi, lo sviluppo, le dinamiche, i vantaggi ma anche i problemi insorti e le soluzioni adottate per superarli, insomma, tutte le situazioni che ogni imprenditore può incontrare nella creazione o nella partecipazione ad una rete” e aggiunge: “Risulta evidente quanto possa essere importante favorire la collaborazione tra imprese, attraverso modelli di aggregazione stabile e organizzata, come i contratti di rete, soprattutto nell’ambito delle filiere produttive di eccellenza considerate strategiche per il Paese. Una missione da sempre perseguita e avallata da Assoretipmi”. L’evento è accreditato dagli Ordini dei Commercialisti fino a 6 Crediti Formativi riconosciuti per i Commercialisti partecipanti in presenza all’evento, validi per tutti gli Ordini dei Commercialisti in Italia. Sono stati richiesti i Crediti Formativi anche all’Ordine degli Avvocati, in attesa di conferma.