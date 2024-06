Ascot, gli aggiornamenti dei turni per la settimana dal 1 al 7 luglio

ORISTANO, 28 GIUGNO 2024 – La direzione generale della Asl 5 e l’ufficio Integrazione ospedale-territorio comunicano le seguenti variazioni dei turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriali per la settimana dal 1 al 7 luglio.

GONNOSCODINA. Il turno di giovedì 4 luglio dell’Ascot di Gonnoscodina (via Sardegna, n.2) sarà posticipato a venerdì 5 luglio, dalle ore 14.30 alle 19.30. L’ambulatorio è a disposizione dei pazienti di Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Sini e Siris.

MILIS. Nel mese di luglio l’Ascot di Milis (via Sant’Agostino) sarà operativo nei giorni di mercoledì 3 luglio e venerdì 26 luglio dalle ore 9.00 alle 14.00. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei comuni di Milis, Bauladu e Tramatza.

SAMUGHEO. L’ambulatorio straordinario di Samugheo (via della Pace, n. 1) dal 1 luglio sarà attivo nei giorni di lunedì, dalle 9.00 alle 11.00; martedì, dalle 9.00 alle 11.00; mercoledì, dalle 9.00 alle 14.00; giovedì, dalle 9.00 alle 13.00; venerdì, dalle 9.00 alle 14.00. All’Ascot di Samugheo possono fare riferimento anche i cittadini di Allai.

TERRALBA. Il turno dell’Ascot di Terralba (via Napoli, 2) previsto per mercoledì 3 luglio è anticipato a lunedì 1 luglio, dalle ore 14.00 alle 19.00, mentre quello previsto per giovedì 4 luglio è posticipato a venerdì 5 luglio, dalle ore 14.00 alle 19.00.