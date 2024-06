“Calvino in orto!” è un’estemporanea di pittura organizzata dall’orto botanico di Cagliari in collaborazione con l’Accademia d’Arte di Cagliari

Arte e cultura, giovedì 20 giugno dalle 10 “Calvino in orto!”

Si svolgerà giovedì 20 giugno a partire dalle 10 “Calvino in

Orto!”, estemporanea di pittura organizzata dall’Orto Botanico

dell’Università di Cagliari in collaborazione con l’Accademia

d’Arte di Cagliari.

Nata all’interno delle celebrazioni per l’Anno Calviniano,

l’iniziativa parte dalla considerazione che quando Eva Mameli Calvino

ricoprì il ruolo di direttrice dell’Orto Botanico, il piccolo Italo

aveva solo pochi anni. E’ suggestivo chiedersi se quel bambino,

destinato a diventare uno dei più grandi scrittori italiani, abbia mai

giocato lungo i viali del polmone verde della città o ammirato i pesci

rossi nella vasca delle ninfee.

Giovedì un gruppo di artisti e artiste insieme ad alcuni allievi

dell’Accademia d’Arte di Cagliari si immergerà nel verde e proverà

sul posto, con tele e cavalletti, a trarre ispirazione dal luogo per

interpretare la suggestiva ambientazione attraverso pitture e disegni

estemporanei, magari immaginando il piccolo Calvino a spasso nella

natura. I visitatori dell’Orto Botanico potranno seguirli per tutta la

giornata, osservando come nasce e si sviluppa il processo creativo di un

artista. A pomeriggio inoltrato, un incontro pubblico farà il punto

sugli esiti artistici della manifestazione, mentre le opere realizzate

saranno poi esposte all’interno del Museo Botanico per qualche

settimana.

Questi i nomi delle artiste e degli artisti: Sara Paravagna, Emanuele

Cocco, Josto Mura, Rossella Rambaldi, Valentina Francescon, Alessandro

Congera, Eleonora Camboni, Lisa Uscidda, Fabio Sanna Sorresu, Camilla

Cotza e Angela Piu.