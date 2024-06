Arriva in radio Gary Low con “La Colegiala [Revolution]”

Arriva in radio Gary Low con "La Colegiala [Revolution]". Dal 7 giugno, in occasione del suo 70* compleanno, arriva in radio Gary Low con "La Colegiala [Revolution]", nuova versione del suo grande successo, disponibile anche in digitale (Clodio Music / Believe).