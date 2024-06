Aperitivo con l’Impresa Agricola Franco Ledda Sabato 22 Giugno presso il bar Duomo a Oristano

Sabato 22 Giugno, a partire dalle ore 19:30, il Bar e Caffetteria Il Duomo di Oristano ospiterà un evento speciale dedicato all’eccellenza enogastronomica della regione, presentato dall’impresa agricola Franco Ledda.

L’azienda, celebre per i suoi vini e oli premiati a livello nazionale e internazionale, offrirà ai partecipanti l’opportunità unica di degustare una selezione dei suoi prodotti più rinomati. La serata sarà arricchita da un accompagnamento musicale che creerà un’atmosfera rilassata e accogliente.

Dettagli dell’evento:

Data: Sabato 22 Giugno

Sabato 22 Giugno Orario: A partire dalle ore 19:30

A partire dalle ore 19:30 Luogo: Bar e Caffetteria Il Duomo, Via Duomo 19, Oristano

Per informazioni e prenotazioni: Per maggiori dettagli e per prenotare il vostro posto, si prega di contattare direttamente il Bar e Caffetteria Il Duomo alla pagina https://www.facebook.com/barilduomooristano

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna del gusto e della musica, celebrando i premi e l’artigianalità che contraddistinguono l’impresa agricola Franco Ledda.