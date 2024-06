Anteprime festival Forse alla Luna 2024 a Macomer e Siliqua con Francesco Filippi

Anteprime festival Forse alla Luna 2024 a Macomer e Siliqua con Francesco Filippi. Estate, tempo di condivisione all’aria aperta e di serate da passare in piacevole compagnia.. d’un libro.

Ed è proprio l’estate, che dopo la “prima” anteprima in musica con i Bachi da Pietra porta in dote il primo appuntamento con l’autore di questa quarta edizione del festival letterario “Forse alla Luna”.

Meglio sarebbe dire i primi appuntamenti con l’autore, dato che per l’occasione ci si sdoppia fra Macomer, casa madre del festival germogliato fra gli scaffali della libreria Emmepì Ubik, e Siliqua che per la prima volta entra nell’orbita del festival e dona spazio negli spazi della libreria La Giraffa in piazza Martiri, una delle realtà più frizzanti dell’intera Sardegna. Il protagonista? Francesco Filippi, storico, autore che adoriamo, che verrà da noi a presentare le sue recenti produzioni, a partire da quel “Bye Bye Benny”, libro per ragazzi ed ex ragazzi di recentissima pubblicazione. Ma con Francesco Filippi, in questa edizione 2024 del Festival ci saranno anche altre occasioni di incontro, per cui la storia non si stoppa al termine delle presentazioni ma continua. Le date e i luoghi? Prima 08 giugno (h 19) a Macomer alla libreria Emmepì Ubik; seconda tappa 09 giugno (h 18) a Siliqua, libreria La Giraffa. A scatenare questa meravigliosa tempesta d’entusiasmo e occasioni la sinergia fra la Emmepì di Macomer, la creatività di Luca Zoccheddu (Altrove) e la passione delle due libraie, Luciana Uda e Stefania Mura.

Ri-torna, quindi, Forse alla Luna. Torna quindi ancora una volta il festival letterario, organizzato da Altrove Associazione Culturale in collaborazione con la libreria Emmepi di Macomer. E torna con uno degli scrittori “del momento” e con un libro che conquisterà la platea isolana. L’autore: Francesco Filippi, storico della mentalità e formatore, è co-fondatore dell’associazione Deina. Ha recentemente scritto “Bye Bye Benny” e pubblicato, tra l’altro, il best seller “Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo” (Bollati Boringhieri 2019, per oltre un anno ai vertici delle classifiche di vendita), oltre a “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto” (Bollati Boringhieri 2020).