Weekend di gusto con “Casa Slow Food Sardegna” a la Maddalena

I frutti della terra di Sardegna sono protagonisti di Casa Slow Food, il contenitore dei produttori sardi di eccellenza che, da venerdì 31 maggio sino al 2 giugno 2024, animano la prossima tappa della quinta edizione di Giugno Slow, promossa a La Maddalena da Slow Food Gallura, Slow Food Sardegna e dall’Amministrazione comunale.

TRE GIORNI DI SAPORI. Negli stand una vetrina di produzioni territoriali, stagionali e identitarie. In programma non solo degustazioni ma anche laboratori del gusto, acquisto dei prodotti e presentazioni delle aziende che coltivano con rispetto la natura per ricevere in cambio cibo buono pulito e giusto. Casa Slow Food Sardegna si inaugura venerdì, dalle 17 alle 21, nell’atrio del Municipio in piazza Garibaldi, 13. Sabato 1 e domenica 2 giugno la Casa è aperta di mattina dalle 9,30 alle 13 e sempre dalle 17 alle 21. Sui banchi tantissimi alimenti tra cui salumi, formaggi, pane, farine, paste, olio, tartufi, legumi e frutta di stagione. Fra le proposte anche la birra agricola, il mirto e le tisane dai mix di erbe isolane cariche di profumi.

LA TERRA E L’EROE DEI DUE MONDI. Gli organizzatori fanno proprie le parole di Giuseppe Garibaldi, che scelse l’arcipelago come luogo per la pace e per la coltivazione dei campi: “Facciamo nostri i frutti della terra dove nascemmo, per farne libero scambio con altri. Facciamo della guerra un anacronismo, e del lavoro un inno allo Eterno”. Giugno Slow confida nel ritorno alla pace e nella sostenibilità come scelta di vita e di progresso.

ITINERARI A PIEDI. In calendario ci sono le escursioni gratuite tra natura, storia e cultura guidate da Passu Malu. A parte i trekking attraverso il paesaggio da sogno, nelle vie del centro storico sono previste passeggiate abbinate ad altre iniziative per riallacciare la camminata a passato, presente e al tema del cibo.

PRODUTTORI PRESENTI. Dieci le aziende selezionate, a iniziare dal premiato miele, dal polline e dall’abbamele di due giovani apicultrici dell’Azienda Agricola Apistela di Monti (Olbia). È un olio extravergine di oliva sempre più apprezzato persino dalla ristorazione quello portato dall’Oleificio Gallura di Berchidda (Olbia). L’Azienda Agricola Antica Caresi di Olbia propone invece i formaggi a latte crudo ovino di un casaro ancora nel fiore degli anni ma già esperto. La Tenuta Agricola Coda di Lupo, in agro di Arzachena (Sassari), coltiva senza l’uso di pesticidi o diserbanti e a La Maddalena mette in mostra pane, pasta, farine, mirto e birra agricola. Sempre da Arzachena provengono la buona frutta fresca (tra cui le fragole), la verdura e i legumi a chilometro zero di Fresh Farm (presente in Casa solo il sabato). Sorprendente e per nulla scontato il percorso nella botanica sarda delle tisane e dei mix erbacei firmati da Erbe in Sardegna (Tula, Sassari). I pregiati tartufi sardi e i prodotti al tartufo provengono invece dal Sarcidano e sono quelli dell’Emerald Tartufi di Laconi (Oristano). Dalla Sardegna meridionale, precisamente da Guspini, giungono i gustosi salumi del Salumificio artigianale Gentilis e i cereali antichi rigorosamente macinati a pietra di Agrobass, che tra le sue produzioni conta passata di pomodoro, peperoncino habanero, zafferano, miele, birra agricola e vino bovale. Infine, in Casa solo domenica 3, un ospite che dalla natura ricava shampoo, balsami e saponi per un viaggio negli odori di Sardegna: La Calèndula di Olbia.

DETTAGLI DELLE ESCURSIONI. La mattina del primo giugno è in programma l’escursione gratuita e panoramica alle fortificazioni militari (prenotazione entro le 18 del giorno prima al numero 347 8488803). Il punto di ritrovo è lo spiazzo di Nido D’Aquila alle 9,45 per poi visitare il Forte Nido D’Aquila, batteria difensiva posta all’ingresso ovest dell’estuario di La Maddalena. Qui si raccontano i momenti storici del sistema difensivo della piazzaforte militare e si prosegue per Cava Francese con la sua interessante storia, tra scorci di mare e granito impareggiabili. Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo da Casa Slow Food Sardegna. Visita al centro storico domenica 2 giugno (dalle 10 alle 12), con ritrovo in piazza Umberto I e itinerario sino al porticciolo dei pescatori di Cala Gavetta tra aneddoti ed episodi storici che hanno coinvolto diverse culture (prenotazioni entro le 18 di sabato al 347 6207944). I partecipanti sono poi invitati dagli organizzatori all’aperitivo con i prodotti di Casa Slow Food Sardegna.

TARIFFE CONVENIENTI. Chi cerca il gusto, la buona filosofia e la convivialità di Giugno Slow ha il vantaggio del prezzo scontato al 40 per cento sul traghetto a/r per la Maddalena (basta chiederlo in biglietteria, che applicherà lo sconto sino esaurimento dei fondi comunali). Ogni appuntamento è fruibile sia a piedi, dal punto di sbarco, che con i bus pubblici.

Gli eventi sono patrocinati dalla FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), dalla Fondazione di Sardegna e dall’Università degli Studi di Sassari. Sono partner della manifestazione Slow Food Youth Network Sardegna, FASI sezione giovani, le condotte Slow Food della Sardegna di Sassari-Alghero, Nuoro, Terre Oristanesi, Cagliari e l’associazione Passu Malu delle guide ambientali-escursionistiche di La Maddalena.

GIUGNO SLOW: https://giugnoslow.it/la-maddalena/

Fb: https://www.facebook.com/giugnoslow/

Ig: https://www.instagram.com/giugnoslow/

Youtube: https://www.youtube.com/@giugnoslow1185