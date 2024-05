Visite guidate alla diga cantoniera di Busachi

Visite guidate alla diga cantoniera di Busachi in occasione del Dam Day 2024 – 1 giugno 2024. Porte aperte al pubblico alla diga Cantoniera di Busachi “Eleonora d’Arborea”.

Per tutta la mattina di sabato 1 giugno l’opera saràaccessibile ai visitatori che vorranno ammirarla e conoscerne lepeculiarità. L’iniziativa fortemente voluta da ENAS (ente gestore),si inserisce in un programma più ampio di carattere nazionaledenominato _Dam Day 2024_, un progetto nato per promuovere il ruolodelle dighe, realizzato da ITCOLD (_Comitato Italiano Grandi Dighe_) cheè un’associazione tecnico scientifica membro del comitatointernazionale grandi dighe ICOLD la quale riunisce i massimi esperti almondo in materia.

L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire da vicino una

dei più rilevanti capolavori ingegneristici della regione ed ha lo

scopo di far conoscere l’importanza delle dighe sul territorio

nell’ambito della gestione dell’acqua e della protezione dalle

piene. Verrà illustrato il sistema di governo della risorsa idrica in

Sardegna, con specifico risalto alla funzione e ai compiti istituzionali

dell’Ente ENAS in qualità di Gestore del sistema idrico

multisettoriale regionale, con particolare riguardo alle 31 grandi dighe

gestite.

La giornata prevede delle visite guidate, a cura del personale di ENAS,

preceduta da una breve descrizione delle caratteristiche principali

della diga e dell’invaso e delle relative attività gestionali. Tra le

proposte della giornata anche un’interessante mostra fotografica,

allestita nella corte della casa di guardia, delle più importanti

infrastrutture gestite dall’ente.

Le visite saranno articolate in tre turni (10:00 – 11:00 – 12:00)

della durata di circa 1 ora ciascuna e sarà possibile iscriversi a

ciascuno di essi prenotandosi al link

Per la particolare complessità e natura dell’infrastruttura che si

andrà a visitare, si invita cortesemente a non portare animali durante

l’evento. Questa precauzione è necessaria per tutelare

l’incolumità degli stessi animali, poiché l’ambiente presenta

caratteristiche tecniche ed operative che potrebbero rappresentare un

rischio per loro.