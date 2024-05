Valeria Muscas presenta La profezia dello straniero

Melania Muscas presenta La profezia dello straniero (Giunti)Venerdì 7 giugno, ore 18.30Patio esterno Foto Digital Discount, Viale Mancini n.17a

Dialoga con l’autrice Emiliano Longobardi

La struttura e le atmosfere del Trono di Spade si fondono con gli elementi del folklore sardo, nel primo capitolo di una trilogia fantasy in cui la storia antica funge da ispirazione per creare un universo unico.

L’AUTRICE

Nata e cresciuta in Sardegna, dopo gli studi in Neuroscienze nel Regno Unito è tornata a vivere nella sua terra d’origine, dove ha soperto una passione per l’archeologia e la storia antica. Quando non scrive le proprie storie, lavora a quelle degli altri come editor. La profezia dello straniero è il suo primo romanzo.

IL LIBRO

Nelle acque del Grande Verde sorge un’isola dominata da un antichissimo popolo: Sherden.

Qui Arvara, sacerdotessa nelle cui vene scorre il sangue delle janas, le donne immortali che per prime hanno abitato queste terre, ha il dono di leggere nel futuro. E la profezia che annuncia è catastrofica: tre eventi rovinosi cancelleranno per sempre la civilità shardana.

Cinque punti di vista, cinque personaggi di cui seguiamo il destino, e le cui storie finiscono inesorabilmente per intrecciarsi: Arvara, discendente della Profetizzante; Jabari, giovanissimo straniero esiliato; Felìtzi, maledetta dal tocco mortale di una delle cogas, creature malvagie e portatrici di sventura; Brennar, fratello del cabu al governo del Nord; infine, Thaeni, la guida della Resistenza, pronta a tutto pur di difendere il diritto degli stranieri ad abitare l’isola.