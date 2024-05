Un sogno che si realizza: Costantino Mura e Marco Demontis al via del Wrc Sardegna

L’equipaggio sardo della Autoservice Sport sarà al via del rally di mondiale che si disputerà sugli sterrati di casa dal 30 maggio al 2 giugno.

Tempio Pausania (SS)- Abbandonare per un attimo il mondo dei rally storici per tuffarsi nella massima espressione del rallysmo moderno, il WRC; Costantino Mura e Marco Demontis saranno in gara al RIS, il Rally Italia Sardegna, unica tappa tricolore del campionato del mondo rally. Con una Skoda Fabia Rally2 Evo della bergamasca MFT, la stessa struttura che mette loro a disposizione la Ford Sierra per gli storici, il driver di tempio Pausania ed il copilota di Santa Maria Coghinas affronteranno la sfida con il numero 90 sulle portiere. A supportarli ci sarà la scuderia Autoservice Sport.

Dopo anni di vetture d’antan dunque, Mura torna a competere per una gara moderna con lo scopo di vivere un’emozione unica ed entusiasmante in un contesto di assoluto rilievo e su strade della propria terra.

“Correre il RIS è un sogno che si realizza– afferma Mura- perché è un appuntamento di caratura mondiale che si disputa sulle nostre strade isolane; avremo a disposizione una Skoda Fabia Rally2 Evo che è totalmente differente rispetto alla Sierra che utilizziamo per gli storici ma immagino che non sarò difficile adeguarsi alla per me nuova vettura. Non vediamo l’ora di cominciare“

Se per Costantino Mura si tratta della terza esperienza mondiale sempre al RIS, altrettanto non si può dire per Marco Demontis che nel suo lungo curriculum può vantare anche altre apparizioni iridate al Catalunya e all’ACI Monza.

La stagione sportiva dell’equipaggio Costantino Mura-Marco Demontis è supportata da Multimed, Nieddu, Dianel, Kartel System, DiSport e Salute e da Stefano Sanna Impianti.