“Un missile dalla Nord Corea”, paura in Giappone

(Adnkronos) – La Corea del Nord avrebbe lanciato un missile balistico. A darne notizia è l'agenzia di stampa Kyodo che parla di quanto rilevato dal sistema di allerta del Giappone. La notizia arriva dopo che la Corea del Nord ha informato Tokyo dei suoi piani per il lancio, entro il 4 giugno, di un razzo per la messa in orbita di un satellite spia, il secondo, come hanno evidenziato i media locali. I militari sudcoreani, riferisce l'agenzia Yonhap, confermano che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non meglio precisato in direzione sud sul Mar Giallo. Non ci sono al momento altre informazioni, neanche sul luogo da cui sarebbe stato effettuato il lancio nel giorno del trilaterale a Seul tra il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e i premier di Giappone e Cina, Fumio Kishida e Li Qiang.