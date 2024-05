Ulassai Festival 2024: si parte! Sport, natura e cultura protagonisti in Sardegna

L’evento, giunto alla quarta edizione, andrà in scena tra pochissimi giorni, dal 31 maggio al 2 giugno a Ulassai, con un programma ricco di attività e ospiti d’eccezione.

Ulassai, 27 maggio 2024 – Dall’arrampicata allo slacklining, dalla mountain bike al trekking, fino al cinema e all’enogastronomia. Tutto questo, e molto di più, è l’Ulassai Festival 2024, l’evento in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2024 a Ulassai.

La meravigliosa cornice paesaggistica e naturalistica della località situata in Provincia di Nuoro, che rappresenta un fiore all’occhiello per tutta la Sardegna, riserverà uno spazio importante anche alla componente artistica, diventando così un polo di riferimento naturale e culturale per tutto il weekend. Domenica 2 giugno, infatti, sarà inaugurata la prima Biennale di Arte Contemporanea dedicata a Maria Lai, rinomata artista originaria di Ulassai scomparsa nel 2013.

In occasione del 70° anniversario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che si celebra quest’anno, all’Ulassai Festival 2024 saranno presenti anche i tecnici del Servizio regionale Sardegna con lo stand nazionale, dove sarà possibile conoscere tutte le attrezzature utilizzate nei soccorsi in montagna, le tecnologie del Centro di Coordinamento Mobile impiegate per la ricerca dispersi e come la centrale operativa gestisce le chiamate di soccorso tramite la app Georesq.

Per i più piccoli, nelle mattinate di sabato e domenica sarà possibile cimentarsi nei panni del piccolo soccorritore con attività di squadra, quali il montaggio della barella, la corretta preparazione dello zaino e come pianificare un’escursione.

ULASSAI FESTIVAL 2024 – IL PROGRAMMA AGGIORNATO

VENERDÌ 31 MAGGIO – La cerimonia di apertura, prevista alle ore 18:00, si svolgerà alla presenza di Luigi Deidda, Vicesindaco del Comune di Ulassai, e dello scalatore Alessandro Zeni. Ad arricchire il programma della serata ci sarà anche il bike show condotto da Davide Riffaldi, campione internazionale di bici trial, in cui lui stesso compierà evoluzioni acrobatiche con la sua bicicletta e coinvolgerà il pubblico nel provare a guidare una Reverse Bike. Seguiranno il cineforum, con la proiezione del film “Al di là del muro”, e il trickline show in Piazza Barigau. Dopodiché il climber Alessandro Zeni tornerà in scena per prendere parte a una sessione di talk con la presentazione e la proiezione del film “Eternit”. La pellicola ripercorre proprio l’impresa dell’atleta trentino che è stato capace di portare a termine uno dei tiri di placca più duri al mondo.

SABATO 1 GIUGNO – La giornata prenderà il via già dal mattino, con diverse opzioni di scelta per i partecipanti, che comprendono percorsi di trekking, parkour, yoga, pilates, mountain bike, in un’autentica ‘celebrazione’ dell’attività fisica all’aria aperta. La protagonista della kermesse sarà poi l’arrampicata, alla quale si affiancherà la possibilità di camminare lungo un’adrenalinica highline posizionata a ben 150 metri di altezza e con uno sviluppo di 500 metri di lunghezza.

In virtù della collaborazione con Slow Food, ci sarà spazio anche per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, attraverso il mercatino con prodotti tipici dell’area di Ulassai e di tutta la Sardegna, oltre a laboratori, show-cooking, dimostrazioni pratiche e una cena che si configurerà come un’esperienza culinaria in armonia con le tradizioni del luogo.

In serata, il cinema tornerà a raccontare il mondo verticale con la proiezione di una serie di cortometraggi. In particolare, spiccherà la presentazione di “Still Alive”, il docufilm incentrato sulla vita di Klaas Willems, climber belga affetto da fibrosi cistica sin dall’infanzia e spinto da una passione sfrenata per l’arrampicata. Willems, residente da anni proprio nel comune sardo situato nel cuore della Blue Zone, sarà presente alla proiezione del film e nella giornata seguente terrà anche un workshop interamente dedicato all’arrampicata.

In chiusura, il Dj-set in Piazza Barigau accompagnerà i presenti fino a notte inoltrata.

DOMENICA 2 GIUGNO – Nel corso della mattinata del 2 giugno proseguiranno i workshop informativi su varie discipline e le attività sportive all’aria aperta.

La domenica sarà inoltre impreziosita dalla cerimonia di inaugurazione della prima Biennale d’Arte contemporanea “Maria Lai” – Progetto e Destino. Le opere dei 23 artisti protagonisti resteranno esposte fino al 6 ottobre 2024 nelle due realtà museali del paese, la Stazione dell’Arte e il CAMUC – Casa Museo Cannas. Entrambi gli eventi fanno parte del programma NextGenerationEU-M1C3-Linea A PNRR – Progetto Borghi, finanziato dall’Unione Europea, che ha visto Ulassai vincere nel 2022. Il progetto Borghi mira a potenziare e valorizzare nel tempo i forti tratti identitari di Ulassai: la natura incontaminata, lo sport outdoor e l’arte che, grazie all’eredità di Maria Lai, si trasforma, occupa nuovi spazi e accoglie nuovi artisti. Un progetto che accompagnerà il borgo fino al 2026, con manifestazioni ed eventi che arricchiranno ulteriormente la comunità e il territorio, promuovendo il suo sviluppo.

L’edizione 2024 dell’Ulassai Festival si concluderà tra le 13:00 e le 14:00, con i ringraziamenti e i saluti, ai quali si accompagnerà uno spettacolare show di trick sulla slackline.

L’Ulassai Festival 2024, promosso dall’amministrazione comunale di Ulassai (NU), è organizzato dall’agenzia di comunicazione Mate e fa parte del progetto “ULASSAI: dove la natura incontra l’arte”, finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tutte le iniziative verranno realizzate in collaborazione con diverse organizzazioni e associazioni sportive locali legate al climbing e ad attività all’aria aperta presenti ad Ulassai.

L’evento è supportato da E9, Explore Climbing, Karpos, ITACA The Outdoor Community, SKALO, Slow Food, Spider Slacklines e dal Media Partner SportOutdoor24.

Luigi Deidda, Vicesindaco del Comune di Ulassai: “Siamo felici di ospitare finalmente la prima edizione post-pandemia dell’Ulassai Festival, che torna dopo alcuni anni di assenza e che rappresenta un appuntamento unico di sport e socialità. A tutte le attività previste nel ricco programma del fine settimana dal 31 maggio al 2 giugno, si aggiungerà l’inaugurazione della prima biennale d’Arte contemporanea “Maria Lai” – Progetto e Destino. Arte e natura, sport e cultura si fondono in un weekend nel quale Ulassai sarà ancora una volta un polo di riferimento per la Sardegna e non solo”.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.ulassaifestival.com.