Ucraina, Tajani “Armi italiane non in territorio russo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Fin dall’inizio è stato deciso che tutto il materiale militare italiano non può essere usato al di fuori dei confini dell’Ucraina, quindi sarà anche nostra responsabilità verificare, come d’accordo con gli ucraini, dove si usano le nostre armi. Non c’è possibilità di usarle in territorio russo perchè non siamo in guerra con la Russia. Noi difendiamo l’indipendenza dell’Ucraina , sosteniamo l’Ucraina, ma il nostro obiettivo è la pace. Vogliamo che Putin di fronte a uno stallo si sieda a un tavolo per concludere questa guerra priva di senso, che rappresenta una violazione del diritto internazionale”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri, a margine del Consiglio Affari esteri che si è tenuto a Bruxelles.(ITALPRESS).– Foto: xf4/Italpress –