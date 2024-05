(Adnkronos) – Nella notte un uomo è stato travolto e ucciso da un bus della linea che collega Milano con l'aeroporto di Malpensa. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 in via Sant'Elia, la strada che porta sul cavalcavia del Ghisallo. La vittima, di circa cinquant'anni, non è ancora stata identificata. Sull'incidente indaga la polizia locale di Milano. — [email protected] (Web Info)