Torna l’estate e tornano i picnic: ecco lo zaino termico che fa per te!

Sta arrivando l’estate e tornano i picnic all’aperto. Amazon propone lo zaino termico LVEDEORY, accessorio necessario per un bel picnic in spiaggia, al parco o per qualsiasi attività all’aperto!

Lo zaino termico porta pranzo ha una capacità massima di 22 litri ed è uno strumento pratico ed essenziale per trasportare cibo e bevande. Realizzato in tessuto Oxford 900D ad alta densità, lo zaino è resistente all’acqua e alle macchie, facile da pulire e durevole ma allo stesso tempo leggero e maneggevole. Il centro è riempito con schiuma EPE da 8 mm e foderato con pellicola PEVA per un’eccellente tenuta e isolamento garantendo massimo spazio.

Lo zaino termico mantiene cibi e bevande caldi o freddi fino a 5-12 ore.

Le combinazioni di tasche extra offrono allo zaino un ampio spazio per trasportare gli oggetti essenziali di ogni giorno. Lo zaino presenta:

Una tasca principale;

Una tasca anteriore;

Una tasca frontale a fessura;

Tasche laterali in rete.

Dimensioni: 40x30x19 cm = 15,7×11,8×7,4 pollici, peso: 550 g = 0,55 kg

Con un peso di soli 0,55 kg, lo zaino è leggero e portatile, progettato con spallacci regolabili e traspiranti con imbottitura in schiuma a nido d’ape per mantenere le spalle comode e rilassate durante il trasporto e ridurre la pressione sulle spalle.

