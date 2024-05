“Tony Pastello” è il nuovo singolo di Ianez

“Tony Pastello” è il nuovo singolo di Ianez, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 maggio. Il brano offre un’analisi ironica e riflessiva delle tendenze culturali e generazionali, concentrandosi particolarmente sull’esperienza dei Millennial.

Attraverso sonorità indie-pop con una solida anima rock, “Tony Pastello” critica la società moderna, la televisione e le abitudini quotidiane che hanno definito un’intera generazione, affrontando il tema dell’idealizzazione del passato, un fenomeno che interessa sia chi ha vissuto direttamente certi periodi sia chi li conosce solo attraverso i racconti di altri.

“La musica, la televisione, la società…tutto era migliore e viene descritto come nessuno in realtà lo ha mai vissuto” – Racconta Ianez – “Abitudini italiane e quiz televisivi. I ricordi caricati a pallettoni per descrivere in modo eccezionale la routine di giornate tutte identiche, per esaltare la propria giovinezza nell’attesa di un colpo di scena e il ritorno della brillantina sui capelli”.

“Tony Pastello” invita gli ascoltatori a riflettere sulla nostalgia del passato e su come essa influenzi la nostra visione del presente e del futuro. Le immagini evocate nel singolo – da anacronismi sociali e culturali ad elementi tipici della vita italiana, come i quiz televisivi – illustrano come questi momenti siano diventati icone di un’epoca. Questi ricordi, carichi di significato, sono descritti da Ianez come strumenti per magnificare la routine quotidiana, evidenziando un desiderio collettivo di glorificare la giovinezza in attesa di rivelazioni future.