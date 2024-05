Teatro Doglio presenta “Doglio da Favola” – La stagione teatrale per famiglie 2024-2025

Dopo il successo dello scorso anno con oltre 3.500 spettatori, torna la stagione dedicata alle famiglie di Teatro Doglio firmata Un Teatro da Favola, la compagnia che con i suoi spettacoli interattivi e immersivi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie battendo ogni record di incassi e presenze a Roma e a Milano.

Teatro Doglio presenta “Doglio da Favola” – La stagione teatrale per famiglie 2024-2025

Martedì 14 maggio, apre ufficialmente la campagna abbonamenti di Doglio da Favola, la stagione di teatro per famiglie 2024-2025 che porterà in scena alcuni protagonisti della fantasia contemporanea come Frozen, Harry Potter, Super Mario e tanti altri.

Dalla penna di Pietro Clementi arrivano nuovi entusiasmanti spettacoli ispirati a eroi del nostro tempo, resi reali dall’ironia, dall’empatia e dai messaggi educativi che caratterizzano il fare teatro di questa compagnia innovativa. La prossima stagione vedrà i talenti di Un Teatro da Favola esibirsi con dodici spettacoli al Teatro Manzoni di Milano, nove a Roma tra il Teatro Parioli e il Teatro Manzoni, cinque al Teatro Doglio di Cagliari e uno al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Una partnership molto importante che porta Cagliari nel circuito del grande teatro italiano per bambini e che vedrà quest’anno sul palco di via Logudoro gli spettacoli ispirati al mitico regno di Frozen, al leggendario Super Mario e all’esilarante Kevin Mc cullister di Mamma ho perso l’aereo, mentre per l’anno prossimo sono in arrivo gli spettacoli ispirati ai capolavori di Harry Potter e Oceania.

Novità di quest’anno, l’abbonamento darà la possibilità al pubblico di avere sempre lo stesso posto per tutti gli spettacoli, oltre a garantire una tariffa agevolata rispetto all’acquisto dei singoli biglietti che saranno disponibili dal 25 settembre.

Gli abbonamenti saranno in vendita nella sede Box Office Sardegna di Cagliari in Viale Regina Margherita 43. Per maggiori informazioni chiamare il numero 070 65 74 28 o scrivere a [email protected]

Programma

“FRRR… dentro il regno di Ghiaccio” sabato 26.10.24, ore 18

Due sorelle, una con poteri magici, l’altra senza, entrambe innamorate dei pupazzi di neve. Riuscirà la giovane Anna a salvare il paese di Arrendelle? Una versione magica e immersiva con effetti speciali 3D e canzoni dal vivo di una delle favole più amate di tutti i tempi.

“MARIO” sabato 16.11.24, ore 18

Un idraulico di Brooklyn e il suo amato fratellino vengono catapultati in un magico mondo fatto di funghetti, tartarughe giganti, gorilla vanitosi e Go-kart. Un trionfo di colori, allegria e tanta tanta fantasia.

“MAMMA… L’AEREO!” sabato 21.12.24, ore 18

Cosa accade se un bambino di 8 anni rimane solo in una gigantesca villa, la vigilia di Natale? E se due buffi ed impacciati ladri provassero a derubarla? Un classico di Natale ricco di comicità ed emozioni.

“HARRY P. E LA SCUOLA DEI MAGHI” sabato 1.2.25, ore 18

Fantastiche avventure per i fan di Harry, Hermione e Ron, alla scoperta del soggiorno del cattivo zio Vernon, del cappello parlante, della nascita del signore oscuro e della prima lezione di magia, con un finale da non perdere.

” VIAGGIO IN OCEANIA” sabato 5.4.25, ore 18

Vaiana, la figlia del capo tribù, viaggerà oltre la barriera corallina per salvare il suo popolo. Verrà aiutata da un irresistibile quanto impacciato semi-Dio.

Teatro Doglio

Teatro Doglio è un teatro che ha riaperto nel centro di Cagliari dopo oltre trent’anni di chiusura.

In corrispondenza del civico 32 di via Logudoro l’Arcidiocesi di Cagliari commissionò la costruzione di un teatro negli anni sessanta. Il progetto, firmato dall’ing. Carlo Alberto Pellegrini Bettoli, fa parte di un complesso residenziale che rinunciò ad avere un cortile interno per ospitare il teatro. Nel 1983 lo spazio, rinominato Sala San Pio IX, fu chiuso per ragioni di sicurezza e dimenticato dalla città fino al 2018, quando fu riscoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio.

Ribattezzata “Teatro Doglio”, la sala è stata ripensata come un centro polifunzionale che dal 2020 ha restituito a Cagliari un indirizzo importante per appuntamenti culturali di ampio respiro nazionale e internazionale.

Un Teatro da Favola

La Compagnia di Pietro Clementi nasce 8 anni fa con il progetto di avvicinare i bambini al mondo del teatro, educarli al teatro. Per raggiungere questo obiettivo, la Compagnia realizza spettacoli con una doppia lettura: una per i piccoli favolistica, interattiva, divertente ed educativa, e una piena di citazioni, riferimenti comici ed ironici per genitori, zii e nonni che divertendosi, sono spronati a portare la famiglia a teatro. I bambini negli spettacoli di “Un Teatro da Favola” sono i veri protagonisti: interagiscono con i personaggi, urlano, cantano in una dimensione di teatro interattivo mai vista prima. Non più spettacoli esclusivamente per i piccoli, ma per tutta la famiglia. Il risultato è straordinario.