Sud, Nicita (Pd): ennesima classifica devastante

Sud, Nicita (Pd): ennesima classifica devastante, voto europeo vero spartiacque. “È stata presentata in anteprima al Festival di Trento la classifica delle province italiane dove viene garantita una migliore qualità della vita.

Spoiler: nessuna provincia del Sud Italia è stata premiata. Nemmeno una. Questo significa che i servizi necessari a soddisfare bisogni, necessità e richieste dei target generazionali più fragili e strategici sono concentrati in una parte ben precisa dello stivale.

La stessa che beneficerebbe dell’autonomia differenziata di Calderoli: il Nord Italia. Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Anche scorrendo la classifica la situazione non migliora: le province del Sud, in cui rientrano anche le Isole, sono relegate alla coda.

Un risultato che, pur non cogliendoci di sorpresa, deve metterci in guardia sui rischi di dinamiche ormai consolidate nella distribuzione del benessere territoriale”, ha dichiarato Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nelle Isole.

“Dinamiche che possono e devono essere invertite. Ma su cui è possibile intervenire in tempi brevi solo grazie al sostegno dell’Europa.

Quell’Europa dal volto solidale che la destra al governo non sembra intenzionata a comprendere, spalleggiare e valorizzare” – ha proseguito Nicita – “A ogni elezione ci sentiamo ripetere che si tratta della più importante nella storia.

Ma, questa volta, mi sento veramente di dire che ci troviamo davanti a uno spartiacque politico, economico e geopolitico.

Il voto dell’8 e 9 giugno deciderà la formazione del prossimo Parlamento europeo e, di conseguenza, quale sarà il volto dell’Europa del futuro.

È compito di noi tutti dimostrare che gli sforzi compiuti durante il Covid non sono stati facilitati solo dallo stato di emergenza ma sono il frutto di una precisa volontà condivisa da tutti gli Stati membri”, ha concluso.