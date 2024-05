Successo strepitoso per la I° edizione dello Street Workout Palau. Un evento festoso e travolgente che ha unito sport, cultura e musica in una giornata indimenticabile

Grande successo per la I° edizione di, l’evento di Street Workout promossa dall’di Palau in collaborazione con l’, che ha messo insieme un team di giovani esperti in fitness, web marketing, fotografia e riprese video, unito al media partner Voes Factory, con in più la sponsorizzazione di XS by Nutrilite con Claudio Pericica Nutrition.

“Un’edizione questa che ha visto la più alta partecipazione rispetto alle precedenti svolte in altri piccoli Comuni della Sardegna”, dichiara Daniele Perra, Presidente dell’associazione nonché preparatore atletico e educatore sportivo.

L’iniziativa, proposta dalla Delegata agli Eventi, Luisa Pasella, si è svolta domenica, 19 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, con partenza da P.zza Popoli d’Europa, colorando le vie e i sentieri di Palau con un’onda festante che ha attraversato il paese.

100 i partecipanti di cui il 54% nella fascia di età 40-60 anni, il 34% sotto i 40 e il 12% oltre i 60: un bellissimo serpentone che ha colpito tutti per l’atmosfera che ha saputo creare al suo passaggio.

La manifestazione, la prima del suo genere a Palau, ha registrato il sold-out fin dai primi giorni, testimoniando così l’entusiasmo e l’interesse della comunità locale verso iniziative che promuovono la salute e il benessere attraverso l’attività fisica all’aperto.

4 le stazioni scelte dai trainers tutti residenti a Palau: la prima, in via Capo d’Orso con il Fitness Musicale di Mary Fae, la seconda a Porto Faro con lo Yoga di Elettra Rita Rizzu, la terza a Palau Vecchio con il Qi Qong di Andrea Vidolin e l’ultima in Piazza Due Palme dove si sono svolti i ringraziamenti di rito insieme ad un rinfresco a base di integratori e frutta fresca. Manuela Ferro, coach di Vivinfitness ha trovato in Francesca Alvisa di Palau, trainer di sport acquatici, la figura perfetta per ideare un percorso studiato accuratamente per accrescere la consapevolezza delle risorse paesaggistiche che Palau offre, stimolare la socializzazione fra partecipanti e sviluppare una rete di contatti e progettualità fra operatori di fitness del Nord Gallura.

La peculiarità dell’evento era che tutti i partecipanti hanno indossato la maglietta dell’evento e una cuffia wireless in dotazione attraverso la quale la musica e le indicazioni dei trainers hanno scandito il ritmo dell’esperienza alternando musica, ballo e divertimento a sessioni di fitness.

L’evento è stato arricchito dall’accompagnamento vocale dell’insegnante, Marilena Bruschi la quale ha fornito una breve narrazione culturale sulle località di Porto Faro e Piazza Fresi.

“Un momento di aggregazione – spiega l’Amministrazione – che ha visto persone di tutte le età, famiglie e perfino neo mamme col passeggino, per dimostrare che sport, cultura e divertimento non hanno confini. Un’iniziativa innovativa e divertente per scoprire a tempo di musica la bellezza ed il fascino di Palau”.