Nelle prime 24 ore oltre quindicimila “views” su Instagram per il primo singolo dell’artista di Longiano Manuel Zamagni Andromeda

Social e YouTube: per Manuel Zamagni debutto col botto

Oltre quindicimila “views” della clip-lancio sulla piattaforma Instagram e ⁠1500 riproduzioni del video completo su YouTube. Questi i dati (esaltanti) delle prime 24 ore di “Africa”, il progetto discografico d’esordio di Andromeda – al secolo Manuel Zamagni – uscito lo scorso 24 maggio su tutte le piattaforme musicali.

Un debutto in grande stile con numeri “che – come spiega Debora Silvestri, manager e curatrice dell’intero progetto – vanno al di là delle nostre più rosee aspettative. Il progetto Andromeda, pur avendo enormi potenzialità, é infatti ancora in una fase di lancio. Eravamo curiosi di conoscere la risposta degli utenti e devo dire che, dati alla mano, i presupposti sono più che promettenti”.

Timbro vocale di grande effetto, presenza scenica da artista consumato e progetti artistici molto ambiziosi, il cantante longianese ha scelto per il suo debutto una hit-tormentone che ha segnato gli anni ’80, il celebre “Africa” della rock-band dei Toto, uno dei brani più famosi nella storia della musica pop contemporanea.

Andromeda – frontman dei riminesi MAMA – l’ha riarrangiato in chiave pop dance assieme ad Alberto Pepoli (Rio Studio Recording) e ad alcuni nomi noti del nostro panorama musicale, tra cui Elisa Semprini (corista e violinista di Umberto Tozzi e di Levante), Sara Lombardini, Alberta Saccani, Giulia Boria e Mirko Bellavista. Alla regia del video clip Daniele Quadrelli, alla fotografia Luca Brunelli per un progetto con ambizioni internazionali ma un’anima romagnola.

Classe 1993, cantante e cantautore, esponente della grande famiglia dei Moka Club, Manuel Zamagni è uno dei talenti più seguiti della musica contemporanea riminese. Famoso per l’originalità del suo timbro vocale e per il coraggio di “rompere artisticamente gli schemi” ha deciso di debuttare da single dopo un ricco ed articolato percorso di crescita musicale.