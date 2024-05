Sgominata banda dedita allo spaccio di stupefacenti nel catanzarese

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Soverato (CZ), supportati in fase esecutiva da quelli dei Comandi territorialmente competenti, coordinati dalla locale Procura, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 13 persone per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati nei loro confronti, di detenzione e cessione di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. L’operazione ha riguardato i comuni di Guardavalle, Davoli, Isca sullo Ionio, Squillace, San Vito sullo Ionio, Catanzaro, Milano e Bologna.

tvi/gtr