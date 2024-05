Sardinia Challenge, i vincitori del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving – Coppa Touring e della Coppa Italia di WingFoil

Villasimius- Il blu brillante del mare della Marina di Villasimius ha accolto l’ultima giornata di regate del Sardinia Challenge con il grande successo del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving – Coppa Touring e la Coppa Italia di Wing Foil.

Oltre 250 bambini con le loro famiglie hanno raggiunto Villasimius e la Marina, hanno trascorso un fine settimana di grande sport, divertimento e relax aprendo così la stagione estiva 2024.

La prima partenza è stata quella della flotta Gold, è toccato poi ai Cadetti ed infine alla flotta Silver. Il vento si è tenuto stabile tra i 6 e i 7 nodi.

La piazzetta della Marina di Villasimius è stata il palcoscenico delle ricche premiazioni dei vincitori.

Sardinia Challenge

Nella categoria dei Cadetti (divisione B) la classifica OverAll vede vittorioso Matteo Faraoni (LNI Ostia), seguito da Andrea Bonvicini (Cv Ravennate), sul terzo gradino del podio resta saldo il messinese Giosuè Cannavò (Circolo del Tennis e della Vela). Tra le ragazze, sono state premiate le tre che hanno conseguito migliori risultati: si tratta di Francesca Watt (Fraglia Vela Riva), Vittoria Panicucci (Cn Castiglioncello) e Clarissa Montagnoli (Club Vela Portocivitanova).

Il trofeo di miglior timoniere classe 2015 è stato assegnato a Vittoria Pagani (Fraglia Vela Malcesine).

Nella categoria Juniores (divisione A), i primi assoluti sono stati Pietro Lucchesi (LNI Ostia), Andrea Tramontano (Rycc Savoia), Alessandro Menghini (Cv Trasimeno), Anna Chiara Merlo (Lni Mandello Del Lario), Emanuele Napolitano (Rycc Savoia). Premiate anche le prime 5 atlete classificate. Si tratta di Anna Chiara Merlo (Lni Mandello Del Lario), Sara Anzelotti (Lni Ostia), Elisa Bombana (Cv Torbole Scsd), Giorgia Tumbarello (Cv Sferracavallo), Mia Paoletti (Club Vela Portocivitanova).

Il titolo di miglior timoniere classe 2013 è stato assegnato a Marco De Nicolò (Cv Bari).

La Coppa Touring, messa in palio dalla Classe Optimist fin dal 2000, è stata assegnata a Matteo Faraoni (LNI Ostia).

Nell’ultima giornata non si sono potute svolgere ulteriori regate a causa del poco vento per la Classe. Il titolo della sesta tappa della Coppa Italia di Wing Foil, è andato a Marco Rebeggiani che nelle regate svolte nella giornata di ieri si è imposto sugli avversari. Sul podio anche i giovanissimi Jan Orlowski e Gioele Incani. Menzioni speciali per Krzysztof Orlowski e Riccardo Piana.

Per gli organizzatori del Sardinia Challenge si è trattato di una esperienza entusiasmante e l’intento è quello di replicare il prossimo anno.

“Sono stati tre giorni indimenticabili- commenta Sergio Ghiani, il presidente LNI Villasimius – poter contare sulla presenza dei bambini, i futuri campioni della vela, è per noi un motivo di grande gioia e orgoglio. Abbiamo aperto la stagione turistica di Villasimius con il Sardinia Challenge, un’opportunità anche per i turisti di vivere appieno le bellezze della nostra Area Marina Protetta nel mese di maggio, in bassa stagione.”

“E’ un’esperienza che ha lasciato il segno – spiega Amedeo Ferrigno, il direttore della Marina di Villasimius – Ci candidiamo per ripetere la manifestazione anche il prossimo anno, desideriamo ospitare ancora una volta il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving – Coppa Touring. La nostra Marina è stata invasa dall’allegria di questi giovanissimi atleti, i loro sorrisi sono stati per noi motivo di allegria e siamo orgogliosi di aver visto il loro impegno ed il loro agonismo”.

“I nostri ragazzi si sono messi alla prova- commenta Walter Cavallucci, presidente della Classe Optimist Italia- tutti hanno dato dimostrazione di quello che ciascuno sa fare. Tra gli obiettivi che la Classe porta avanti c’è la promozione del nostro sport con un’attenzione particolare verso la tutela del mare, l’ambiente in cui i nostri bambini e ragazzi crescono, imparano, giocano e si divertono. I nostri ringraziamenti vanno a tutti gli attori principali, enti e istituzioni, che hanno contribuito allo svolgimento della manifestazione, a chi ha sognato con noi tre anni fa questo grande evento poi diventato realtà. Per noi è un’esperienza estremamente positiva, a Villasimius le famiglie dei nostri atleti sono state accolte con un’ottima offerta turistica e promozione del territorio.”

“L’organizzazione è stata perfetta- commenta Corrado Fara, il presidente III Zona FIV- grazie alla grande ospitalità della Lega Navale Sezione di Villasimius e il coinvolgimento dell’amministrazione è il segno tangibile che il Comune ha piacere di ospitare eventi di questo tipo e noi come Federazione ci faremo promotori di queste e altre iniziative”.

“Il Sardinia Challenge è un evento che come amministrazione abbiamo fortemente voluto – commenta Michele Cireddu, assessore al turismo e alla cultura del Comune di Villasimius- le famiglie di 250 bambini e ragazzi hanno potuto conoscere il nostro territorio in un periodo di bassa stagione ma splendido dal punto di vista meteorologico.”

Le regioni più rappresentate in questa prima tre giorni del Sardinia Challenge sono la Liguria, con 36 iscritti, segue la Sardegna che ne conta 35 e il Lazio con 31 partecipanti. A queste si aggiungono il Trentino, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, l’Umbria, la Campania, la Calabria e la Sicilia.

Il Sardinia Challenge promuove una serie di eventi legati al mondo della vela che hanno inizio nel mese di maggio con il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving – Coppa Touring e la Coppa Italia di WingFoil, prosegue verso la I^ tappa internazionale Swan 28 in programma a fine ottobre.

Il progetto Kinder Joy of Moving è un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero, ideato per incentivare la predisposizione naturale dei bambini a muoversi e a giocare nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani. Il progetto è attivo in 33 paesi del mondo e coinvolge 2,6 milioni di bambini nella pratica di numerosi sport.

L’organizzazione del Sardinia Challenge porta le firme della Lega Navale Italiana Sezione di Villasimius, con la collaborazione dello Yacht Club Villasimius, della Marina di Villasimius, la Federazione Italiana Vela, la III Zona FIV, con il supporto fondamentale della Classe Optimist Italia, che si è prodigata per la candidatura nazionale di Villasimius, e il Gruppo Ferrero con il progetto Kinder Joy Of Moving.

L’evento è patrocinato dal Comune di Villasimius e dall’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. La manifestazione è promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio.