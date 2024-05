Sanità, 1000 euro in più al mese ai medici che scelgono l’Ogliastra

Siglato l’accordo tra la Asl e i sindacati per il riconoscimento di un beneficio economico ai professionisti che indicheranno come sede di lavoro l’ospedale di Lanusei.

Lanusei, 27 maggio 2024 – Un beneficio economico di 1000 euro al mese per i medici che sceglieranno l’Ogliastra come sede di lavoro. È questo il risultato dell’accordo siglato nei giorni scorsi tra la direzione aziendale della Asl Ogliastra e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria. L’azienda socio-sanitaria ogliastrina accederà alle risorse che la Giunta regionale ha assegnato a tutte le otto Asl sarde, destinate ai presidi ospedalieri delle aree colpite da particolare disagio demografico e geomorfologico.

Nello specifico, l’emolumento integrativo verrà riconosciuto ai dirigenti medici delle discipline di Cardiologia, Ortopedia, Pediatria, Chirurgia e Pronto soccorso, che decideranno di scegliere l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei a seguito di un concorso pubblico. Il beneficio economico sarà assegnato anche ai dirigenti medici delle medesime discipline che si trovano già in servizio nell’azienda socio-sanitaria ogliastrina.

La direzione aziendale della Asl esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto che mette a disposizione dell’Azienda uno strumento in più per reperire personale da destinare al presidio ospedaliero ogliastrino. In totale alla Asl Ogliastra sono stati assegnati quasi 545 mila euro: il riconoscimento economico destinato ai medici riguarderà il secondo semestre del 2024 e tutto l’anno 2025.