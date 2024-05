Roland Garros, Nadal ko contro Zverev: addio a Parigi?

(Adnkronos) – Il 14 volte vincitore del torneo Rafael Nadal esce di scena al primo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne. In quella che molto probabilmente è stata la sua ultima partita a Parigi il 37enne spagnolo, ex numero 1 del mondo, sceso al numero 275 a causa di continui problemi fisici, cede al 27enne tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in tre ore e cinque minuti. "Non sono sicuro al 100% che questa sia stata la mia ultima partita qui, ma se lo dovesse essere devo ringraziarvi. Le emozioni che ho provato qui al Roland Garros sono sempre state straordinarie ed è stato speciale l'amore che qui ho sempre ricevuto", le parole di Nadal. "C'è una buona probabilità che non giocherò più questo torneo, ma non posso esserne certo -sottolinea Nadal-. Il corpo sta meglio rispetto agli ultimi due anni per me così difficili, ma magari tra due mesi dirò basta. Al momento però non me la sento di dirlo, ho degli obiettivi e spero di essere sul campo per i Giochi di Parigi, mi dà motivazioni. Spero di essere preparato". La campionessa in carica Iga Swiateek avanza al 2° turno del Roland Garros. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la transalpina Leolia Jeanjean, numero 148 del ranking Wta e passata attraverso le qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. — [email protected] (Web Info)